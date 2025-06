News & Trends 21 33

Ciao Windows 10: So zögerst du den Abschied noch hinaus

Bald endet der Support von Windows 10. Microsoft bietet Die-Hard-Fans aber eine Lösung, wie sie noch ein weiteres Jahr sicher mit Windows 10 unterwegs sind. Es gibt allerdings Tücken – denn eigentlich möchte Microsoft, dass du Windows 11 nutzt.

Wie Kollege Martin Jud bereits im Februar berichtete, musst du dich bald von Windows 10 verabschieden. Konkret: Am 14. Oktober. Allerdings bietet Microsoft bei Windows 10 zum ersten Mal die sogenannten ESU (Extended Security Updates) für Privatpersonen an. Bis anhin war diese Lösung den Unternehmen vorbehalten. Damit kannst du Windows 10 noch etwas länger privat nutzen – ohne, dass du dir Gedanken um deine Sicherheit machen musst.

Das ESU-Programm gibt es erstmals auch für private User.

Quelle: Microsoft

Wie funktioniert das genau?

Ab Juli gibt es einen sogenannten «Enrollment-Wizard» unter Windows 10, mit dem du dich für die ESU anmelden kannst. Es gibt drei Varianten von ESU, von denen du eine auswählen musst:

Die «kostenlose» Variante

Die erste Möglichkeit ist kostenlos. Jedoch musst du dazu ein Windows-Backup erstellen und auf OneDrive hochladen. So kannst du deine Dateien und Einstellungen sichern. Der Haken dabei: Der kostenlose OneDrive-Speicher von 5 GB reicht oft nicht aus. Wenn du für dein Backup mehr Platz brauchst, musst du mehr Speicher kaufen – was natürlich Geld kostet.

Reward-Punkte-System

Du kannst an Microsofts Punkte-Programm teilnehmen. Hier erhältst du Punkte, wenn du zum Beispiel die Bing-KI-Funktionen verwendest – oder andere MS-Dienste. Du überlässt Microsoft allerdings Daten, die sie ihrer KI füttern. Mit diesen Punkten kannst du für das ESU-Programm zahlen.

Normal zahlen

Du kannst für die Teilnahme am ESU-Programm einfach zahlen. Im entsprechenden Blogbeitrag gibt Microsoft dafür eine Gebühr von 30 US-Dollar bekannt, wobei dieser Preis je nach Region «variieren könne».

Keine Funktionen, keine Design-Updates und nur ein Jahr

Die Updates liefern genau das, was der Name sagt. Zusätzliche Sicherheit für ein Jahr. Du bekommst keine neuen Funktionen, keine Design-Updates und auch keinerlei Support von Seiten Microsoft. Lediglich Sicherheitsupdates der Kategorie «wichtig» und Patches für Sicherheitslücken in der Kategorie «kritisch» werden eingespielt. Anders als Unternehmen, die bis zu drei Jahre mit diesen Patches beliefert werden, endet das Programm für private User am 13. Oktober 2026. Danach musst du nach einer anderen Lösung Ausschau halten – Kollege Martin Jud erklärt hier, was es für Möglichkeiten gibt.

Titelbild: Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 21 Personen gefällt dieser Artikel