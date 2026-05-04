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Chinesische Bastlerin macht sich zur Anime-Figur in einem begehbaren Computer

Die chinesische Bastlerin Suda-baka baut ein Computermodell in Menschengröße, in dem sie selbst wie eine optische Täuschung wirkt.

Manche Menschen zocken so viel, dass sie sich in ihrem PC häuslich einrichten könnten. Ein begehbarer Computer ist auch der Grundgedanke für das Projekt, das die Content Creatorin Suda-baka (Original: 苏打baka) zuletzt realisierte. Sie baute einen Raum, der wie ein Gaming-PC aussieht und in dem sie selbst wie eine lebendige Anime-Figur wirkt.

Wer ist Suda-baka? Die chinesische Tech‑ und Gaming‑Creatorin hat auf der Videoplattform Bilibili 2,5 Millionen Follower. Sie ist für extreme Hardware‑Experimente, aufwendige DIY‑Projekte und ungewöhnliche PC‑Konstruktionen bekannt. So baute sie etwa ein 80-Zoll-Notebook und eine Computerkühlung mit 45 Kilogramm Trockeneis. Ihre Videos erreichen teilweise mehr als sechs Millionen Aufrufe. Damit zählt sie zu den einflussreichsten Tech‑Creatorinnen im chinesischen Netz und ist dort weit über die Gaming‑Szene hinaus bekannt.

Und nicht nur optisch sollte das Bauwerk einem Computer ähneln: Es war ihr auch wichtig, eine realistische Wärmeentwicklung bei verschiedenen Anwendungsszenarien – vom einfachen Internetsurfen bis hin zu Gaming – zu simulieren. Dafür sorgt ein kommerzieller Saunaofen mit 12 000 Watt Leistung. Er schafft es, das Gehäuseinnere innerhalb kurzer Zeit auf nahezu 40 °C zu erwärmen.

Für ausreichend Kühlung sorgt eine echte Klimaanlage, wie Suda-baka im Video sagt. Das Kühlsystem bewegt – wenn die maschinelle Untertitelübersetzung richtig liegt – 820 Kubikmeter Luft pro Stunde und sorgt dabei für einen konstanten Luftstrom. Insgesamt hat der «Rechner» 22 000 Watt Leistung.

Der CPU-Kühler ist ein echtes Schwergewicht.

Quelle: Suda-baka

Für ihren begehbaren Computer vermisst Suda-baka zunächst einen echten Computer, um in einem 3D-Programm die Komponenten im korrekten Größenverhältnis zu planen. Für den Rahmen verschraubt sie maßgefertigte Aluminiumstangen. Die einzelnen Komponenten bestehen aus mit Farbe besprühten Holzteilen.

Das Innenleben soll einem modernen Gaming-PC mit aufwendiger RGB-Beleuchtung ähneln: Neun beleuchtete Lüfter sorgen für Leben im Gehäuse. Auch die fiktive Grafikkarte «RTX 6090», die «Wasserkühlung» und die drei «RAM-Riegel» leuchten bunt.

Der Nachbau ist kein funktionierender PC, sondern nur ein spektakuläres Content-Creator-Projekt. Und wahrscheinlich Werbung für die verbaute Klimaanlage. Hier kannst du dir das Video ansehen.

Der Computer-Nachbau könnte als echt durchgehen.

Quelle: Suda-baka

Titelbild: Suda-baka

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