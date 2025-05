News & Trends 13 5

Canon RF 75-300 mm F4-5.6: altes Objektiv, neues Bajonett

Das neue Telezoom mit viel Reichweite kostet nur 259 Franken. Es basiert auf einem Design, das schon ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel hat.

Ganze 26 Jahre alt ist das Canon EF 75-300 mm f/4.0–5.6 III. Das Budget-Telezoom kam 1999 auf den Markt und wird noch immer verkauft. Nun hat Canon eine Version mit dem RF-Bajonett angekündigt. Es soll auch mit spiegellosen Kameras und ohne Adapter einen günstigen Einstieg in die Tierfotografie ermöglichen.

Das «neue» Canon RF 75-300 mm F4-5.6 kostet 259 Franken. Genau wie die alte EF-Version besteht es aus 13 Linsenelementen in 9 Gruppen und hat eine minimale Fokusdistanz von 1,5 Metern am langen Ende. Die neue Version ist genau so viel länger wie ein EF-RF-Adapter: Insgesamt misst es 146 mm – 24 mm mehr als die EF-Version. Das ist nötig, weil das Objektiv nicht von Grund auf neu konstruiert wurde und bei spiegellosen Kameras der Sensor näher am Bajonett liegt als bei den alten DSLRs. Das Gewicht liegt bei 507 Gramm.

Tiefer Preis – Abstriche bei der Leistung

Eine hohe Abbildungsleistung darfst du von einem so alten Design nicht erwarten. Die EF-Version war nie als besonders scharfes Objektiv bekannt. Auch der Autofokus mit DC-Motor arbeitete eher gemächlich. Beides dürfte auch auf das RF 75-300 mm F4-5.6 zutreffen. Denn Canon verliert in seiner Pressemitteilung zu beiden Aspekten kein Wort.

Das Canon RF 75-300 mm F4-5.6 wird es auch in Kits zu kaufen geben.

Quelle: Canon

Stattdessen heben die Japaner vor allem die grosse Reichweite hervor. Das beste Argument für das RF 75-300 mm F4-5.6 ist sein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du als Einsteiger eine lange Brennweite für wenig Geld ausprobieren willst, ist das Objektiv durchaus einen Blick wert. Es eignet sich wegen des fehlenden Bildstabilisators aber nur für Aufnahmen mit kurzen Verschlusszeiten.

Eine interessante Randnotiz: In den USA ist das RF 75-300 mm F4-5.6 bisher ohne Erklärung nicht verfügbar. «DPReview» spekuliert, dass Canon erst einmal abwartet, wo sich die Zölle der US-Regierung einpendeln. Eine offizielle Stellungnahme gibt es nicht. In der Schweiz startet der Verkauf am 28. Mai.

Titelbild: Canon

