Bye Bye Chromecast: Der TV Streamer ist Googles neue TV-Streaming-Box

Google schickt den Chromecast in Rente. Als Nachfolger erscheint der Google TV Streamer. Der kann TV-Streaming in 4K und ist mit Google Home gleichzeitig ein Smarthome-Hub.

Bisher hing der Chromecast als kleiner Dongle direkt an der Rückseite des Fernsehers. Der Google TV Streamer steht als kleine Box vor oder neben dem TV-Bildschirm. Die Sprachfernbedienung soll griffiger geworden sein und lässt sich leichter finden.

Streaming-Box statt Dongle

Der Google TV Streamer soll einen 22 Prozent schnelleren Prozessor haben als der letzte Chromecast. Für dich bedeutet das im Idealfall etwas kürzere Ladezeiten von Apps und anderen Inhalten. Als Software ist Android TV an Bord. Das erlaubt einerseits die nahtlose Integration und das Abspielen von Inhalten von Android-Geräten sowie die Installation von Apps. Für Streaming-Dienste, Spiele und TV-Sender sind die 32 Gigabyte interner Speicher vorgesehen.

Der Google TV Streamer ist dezent gestaltet, kommt aber nicht ohne Kabel aus.

Quelle: Google

Du kannst den Google TV Streamer via WLAN – genauer Wi-Fi 5 – oder über seinen Ethernet-Port per Kabel mit dem Internet verbinden. Der USB-C-Anschluss dient vor allem der Stromversorgung, wobei ein Netzteil und ein 1,8 Meter langes USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten sind. Auf anderen Wegen musst du dir aber ein HDMI-Kabel besorgen, um die Streaming-Box über ihren HDMI-2.1-Anschluss mit dem Fernseher zu verbinden. Bluetooth 5.1 ist an Bord, um sich mit der Sprachfernbedienung zu verbinden.

Die Anschlüsse auf der Rückseite.

Quelle: Google

Der Google TV Streamer unterstützt 4K mit bis zu 60 FPS sowie HDR10, HDR10+, HLG. Du kannst ihn auch mit Dolby Atmos-fähigen Lautsprechern für 3D-Sound verbinden. Zudem beherrscht er die Audioformate Dolby Digital und Dolby Digital Plus.

Der Fernseher als Smarthome-Zentrale

Mit dem TV Streamer wird der Fernseher erstmals zur Smarthome-Zentrale. Die Streaming-Box hat Google Home an Bord und unterstützt Matter als übergreifenden Standard. Außerdem ist ein Thread-Border-Router integriert, der die Nutzung des gleichnamigen Vernetzungsstandards ermöglicht.

Der Google TV Streamer bringt Google Home auf den Fernseher.

Quelle: Google

Seine Home-App hat Google so angepasst, dass sie sich über die Fernbedienung des TV Streamer steuern lässt. So kannst du nicht nur Lampen oder Lautsprecher kontrollieren, sondern dir auch die Bilder von Überwachungskameras auf den TV-Bildschirm holen.

Leicht zu findende, ergonomische Fernbedienung

Google hat nach eigenen Angaben die Sprachfernbedienung des TV Streams noch ergonomischer gestaltet. Die Rückseite soll griffiger und die Anordnung der Tasten noch sinnvoller sein. Die Fernbedienung braucht zwei AAA-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind.

Die Sprachfernbedienung des TV Streamer funktioniert auch mit zwei Chromecast-Modellen.

Quelle: Google

Hast du die Fernbedienung verlegt, kannst du sie auf zwei Wegen wiederfinden. Entweder sagst du dem Google Assistant «Hey Google, finde meine Fernbedienung» oder drückst die Taste auf der Rückseite des TV Streamer. Die Fernbedienung spielt in beiden Fällen einen Ton ab.

Preis und Verfügbarkeit

Google will den TV Streamer ab dem 24. September verkaufen. In Deutschland liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 119 Euro und dürfte sich in der Schweiz in einem ähnlichen Rahmen bewegen. In den USA kostet die Streaming-Box 99 US-Dollar.