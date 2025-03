News & Trends 12 3

Boston Dynamics neuer Atlas kann Breakdance, kriechen und ein Rad schlagen

Vor nicht ganz einem Jahr hat Boston Dynamics einen neuen Atlas-Roboter mit elektrischen Antrieben vorgestellt. Er wies in ersten Videos eine übermenschliche Beweglichkeit auf. Mittlerweile ist er weiterentwickelt und kann sogar ein Rad schlagen.

Vor elf Monaten hat Boston Dynamics seinen alten «Atlas HD»-Roboter in Rente geschickt und einen neuen vorgestellt. Der neue Atlas verfügt über elektrische Antriebe anstelle von hydraulischen Motoren und Schläuchen. Diese machen ihn nicht nur leiser, sondern auch übermenschlich beweglich. Abgesehen davon wurde er in bisherigen Videos vor allem bei Lagerarbeiten gezeigt. Also bei Arbeiten mit wenig Action – Gegenstände aufnehmen, tragen und neu platzieren.

Doch das ändert sich nun:

Im neuesten Video wirkt Atlas überraschend agil. Er ist nicht weiter nur beim Gehen zu sehen, sondern auch beim Rennen, Kriechen und sich Abrollen. Zugegeben, das am Boden Herumkrabbeln muss er noch etwas üben. Erstaunlich sind dafür seine Breakdance-Einlagen. Und als er zum Schluss noch ein Rad schlägt, ist ein Raunen vom Publikum aus dem Off zu vernehmen. Möglicherweise ist dies der neueste Move, den er gelernt hat.

Im Vergleich zu dem, was Atlas in naher Zukunft tun soll, wirken die gezeigten Bewegungsabläufe gerade zu magisch. Sein erster Einsatz ausserhalb des Labors soll beim Hauptaktionär und Mehrheitseigner Hyundai stattfinden. Dort soll er in Autofabriken helfen. Wie das ungefähr funktionieren wird, hat er bereits im Labor gezeigt.

Ob er seine künftige Fabrikarbeit ebenfalls im Hotdog-Kostüm verrichten wird, bleibt abzuwarten.

Titelbild: Boston Dynamics

Dieser Artikel gefällt mir! 12 Personen gefällt dieser Artikel