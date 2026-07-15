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Beim Emporia Smart 8 sollst du dir keine Sorgen um das Display machen

Ein kaputtes Display ist der häufigste Schaden am Smartphone. Emporia will das beim Smart 8 mit einer Hülle und Gummi-Ecken verhindern. Im Fall der Fälle wird der Bildschirm kostenlos ausgetauscht.

Emporia hat sich als Anbieter sogenannter Senioren-Smartphones einen Namen gemacht. Beim neuesten Modell des Unternehmens steht der Schutz des 6,36 Zoll großen OLED-Displays im Vordergrund. Das Mittelklassegerät spricht mit seiner simplen Oberfläche mit großen Symbolen vor allem Menschen an, denen herkömmliche Smartphones zu filigran sind.

Geschütztes Display mit Sicherheitsnetz

Die aufklappbare Schutzhülle heißt bei Emporia Smartcover und soll vor allem Kratzer in der Tasche verhindern. Aber auch bei Stürzen legt es sich hoffentlich über den Bildschirm. Über vier Öffnungen lässt sich der Touchscreen aber weiterhin erreichen. Vier Kontakte lassen sich für einen schnellen Anruf einrichten.

Schutzhülle und Gummi-Ecken sollen das Display schützen.

Quelle: Emporia

Zusätzlich befinden sich an den vier Ecken des Smart 8 Aufsätze aus Gummi. Diese federn Stürze ab, wenn das Smartphone mit einer Ecke aufkommt, ohne dass es ein klobiges Outdoor-Modell ist.

Sollte das Display trotz dieser Schutzmaßnahmen kaputtgehen, verspricht Emporia für die ersten zwölf Monate nach dem Kauf einen kostenlosen Austausch. Weder für das neue Display noch für die Arbeitszeit oder den Versand sollen bei der Käuferin oder dem Käufer Kosten entstehen.

Die aufklappbare Schutzhülle ist optional.

Quelle: Emporia

Hörgeräte und Notfall-Taste

Passend zur Zielgruppe, die älter als 65 Jahre ist, unterstützt das Emporia Smart 8 das Asha-Protokoll. Es stellt eine drahtlose Verbindung zu Hörgeräten her, damit diese als Kopfhörer fungieren. Mit dem «No-Panic-Button» auf der Rückseite lässt sich im Notfall Hilfe rufen. Alternativ lässt er sich mit anderen Funktionen wie Gemini als KI-Sprachassistent belegen.

Emporia bietet eine simple Benutzeroberfläche.

Quelle: Emporia

Besonders erwähnenswert ist noch, dass sich der 128 Gigabyte große Datenspeicher mit einer microSD-Karte um bis zu 512 Gigabyte erweitern lässt. Zudem ist der Akku des Smart 8 austauschbar. Mit 3880 mAh fällt die Kapazität der Batterie allerdings vergleichsweise gering aus. Immerhin lässt er sich drahtlos – ohne genaue Angabe des Standards – laden.

Die übrige Ausstattung des Emporia Smart 8 im Überblick:

Display: 6,36 Zoll OLED, 2670 × 1200 Pixel

Prozessor: Mediatek Dimensity 7300

Arbeitsspeicher: 6 Gigabyte

Hauptkamera: 50 Megapixel, wobei unklar bleibt, welche Funktion die zweite Kamera mit acht Megapixeln übernimmt

Frontkamera: 32 Megapixel

Android 16 und fünf Generationen Updates sowie Sicherheitspatches

Sonstiges: Bluetooth 5.4, 5G, NFC, Fingerabdrucksensor

Preis und Verfügbarkeit

Das Emporia Smart 8 soll ab Mitte Juli – also ungefähr jetzt – erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 499 Euro. Für die Schweiz liegen mir keine gesonderten Angaben vor.

Titelbild: Emporia

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