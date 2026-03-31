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Bastler vereint NES-Konsole und Synthesizer in einem Gerät

Liebst du Retro-Gaming und den Klang alter Computersounds? Dann wird dich das neueste Werk des Youtubers Love Hultén begeistern.

Der schwedische Tüftler präsentiert in einem Youtube-Video sein jüngstes Projekt: den NES-SY2. 0. Dieses Gerät vereint einen vollwertigen Synthesizer für nostalgische Computersounds mit einer funktionierenden NES-Spielkonsole. Im Video wechselt Hultén während der Vorführung die Cartridge und spielt anschliessend eine Runde «Mega Man 2» auf dem eingebauten Bildschirm. Das Ganze steckt in einem eleganten Gehäuse, das an tragbare Computer aus vergangenen Jahrzehnten erinnert.

Ein Synthesizer erzeugt Klänge künstlich. Ein Chiptune-Synthesizer imitiert gezielt die piepsigen, nostalgischen Töne der Soundchips alter Spielkonsolen und Computer aus den 1980er-Jahren – genau die Melodien, die klassische Videospiele prägen.

Beim NES-SY2. 0 übernimmt das sogenannte NES Poly-Modul diese Aufgabe. Es bildet das Herzstück des Geräts, wird über die MIDI-Schnittstelle gesteuert und spielt bis zu vier Töne gleichzeitig. Dabei reproduziert es den typischen Klang der originalen NES-Konsole.

Jeder Ton nutzt zwei Klanggeneratoren, sogenannte Oszillatoren, die die Tonform erzeugen. Zusätzlich bietet das Gerät zahlreiche Möglichkeiten zur Klanggestaltung, etwa den Echtzeit-Wellenform-Wechsel, mit dem sich die Klangform live verändern lässt.

Als Keyboard dient ein Arturia Keystep, ein kompaktes und beliebtes MIDI-Keyboard. Für Effekte sorgt ein Flamma FS22, das Echo und künstlichen Raumklang hinzufügt.

Hultén ist kein Neuling auf diesem Gebiet. Auf seinem Youtube-Kanal zeigt er weitere Kreationen wie den VIC-4-Synthesizer, eine MIDI-NES-Gitarre und sogar einen Pac-Man-Synthesizer.

Ich bin ein Fan solcher Projekte. Meine erste Konsole war eine NES. Wenn ich die Klänge des NES-SY2.0 höre, erinnere ich mich sofort an mein Kinderzimmer und die vielen schönen Stunden, die ich beim Zocken verbracht habe. Was meinst du: cooles Projekt oder Zeitverschwendung?

Titelbild: Screenshot Youtube / Love Hultén

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