News & Trends 10 4

«Balatro»-Entwickler gewinnt Rechtsstreit: Spiel erhält 12+ Einstufung

Sieg im Rechtsstreit, ein neuer DLC und die Aufnahme in den Xbox Game Pass. Die Erfolgsstory des Indie-Spiels «Balatro» geht weiter.

Der Entwickler des beliebten Indie-Spiels «Balatro» hat einen bedeutenden Sieg im Rechtsstreit gegen die Pan European Game Information (PEGI) errungen. Ursprünglich mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren versehen, wurde das Spiel nun auf eine 12+ Einstufung zurückgesetzt. Der Einspruch des Entwicklers war erfolgreich, da PEGI feststellte, dass das Spiel zwar Pokerkombinationen erklärt, jedoch genügend Fantasyelemente enthält, um eine niedrigere Altersfreigabe zu rechtfertigen.

Von «Balatro», einem Roguelike-Deckbuilder, der klassische Pokermechaniken mit einzigartigen Jokerkarten kombiniert, wurden seit seiner Veröffentlichung mehr als fünf Millionen Exemplare verkauft. Das Spiel hat auch zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Allein im Januar wurde es über eine Million mal erworben. Auf Steam weist «Balatro» 98,12 Prozent positive Reviews aus.

Der Entwickler localthunk äußerte seine Unzufriedenheit über die ursprüngliche PEGI-Entscheidung, da ähnliche Spiele mit niedrigeren Einstufungen bewertet wurden. Genauere Informationen kannst du in meinem ersten Beitrag zu dem Rechtsstreit und der Kontroverse zur 18+-Einstufung nachlesen:

News & Trends Kontroverse um PEGIs 18+ Einstufung von Indie-Hit «Balatro» von Kim Muntinga

Weiterer erfolgreicher Einspruch und künftig neue Kriterien im PEGI-System

Ebenfalls hat PEGI die Altersfreigabe für das Spiel «Luck Be A Landlord» nach einem erfolgreichen Einspruch des Herausgebers Fangamer von 18+ in 12+ geändert. Die Argumente gleichen denen vom Fall «Balatro». «Obwohl das Spiel eine Spielautomatenmechanik aufweist, gibt es keine spezifischen übertragbaren Glücksspielfähigkeiten», erklärt PEGI.

PEGI plant nun, detailliertere Kriterien für die Klassifizierung von Spielen mit Glücksspielthemen zu entwickeln, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden. Die Gesellschaft erkenne die Entscheidung des Beschwerdeausschusses an und sei bestrebt, Bewertungskriterien fair, konsistent und transparent anzuwenden, wie es in der Mitteilung heißt.

Ankündigung der nächsten Spielerweiterung

Zusätzlich zu diesem Erfolg kündigte der Entwickler die nächste Spielerweiterung für «Balatro» an: «Friends of Jimbo (Pack 4)». Diese Erweiterung bringt neue Inhalte und Kooperationen mit beliebten Spieleserien wie beispielsweise «Assassin’s Creed», «Fallout», «Rust», «Dead by Daylight» und «Sid Meier’s Civilization VII». Der DLC ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und bietet den Spielern neue Karten-Skins.

Insgesamt umfasst die Erweiterung eine Kooperation mit 24 Spielen und fügt 72 Gastcharaktere als Bildkarten kostenlos hinzu.

Neu im Xbox Game Pass

Außerdem wurde «Balatro» gestern in den Xbox Game Pass aufgenommen. Diese unerwartete Ergänzung ermöglicht es, das Spiel ohne zusätzliche Kosten auf Xbox-Konsolen und PC zu spielen. Die Spielerzahl dürfte damit nur noch weiter ansteigen.

Titelbild: Playstack

Dieser Artikel gefällt mir! 10 Personen gefällt dieser Artikel