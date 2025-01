Australian Open zeigt Matches in YouTube-Livestreams mit Wii-Sports-ähnlichen Avataren

Die Australian Open zeigen ihre Matches auf YouTube als animierte Livestreams, die Spieler als Wii-Sports-ähnliche Avatare darstellen. Die Kommentare und Geräusche auf dem Platz bleiben real.

Die Australian Open haben animierte Livestreams ihrer Matches eingeführt, die Spieler als cartoonartige Avatare darstellen. Diese sind den Charakteren aus dem Videospiel Wii Sports ähnlich. Die Spieler haben extra große Köpfe. Auch die Tennisbälle sind deutlich größer als normal. Die Streams sind auf dem YouTube-Kanal des Turniers verfügbar.

Der Vergleich zwischen der realen Spielübertragung (links) …

Quelle: Australian Open TV / YouTube ... und der animierten Version mit den Wii-Sports ähnlichen Avataren (rechts).

Wie funktioniert die Technologie?

Die «AO Animated»-Initiative nutzt Sensortechnologie auf den Plätzen im Melbourne Park, um Echtzeitdaten zu erfassen und digitale Reproduktionen der Matches zu erstellen. Diese Technologie verwendet insgesamt zwölf Kameras, um «die Silhouette des Menschen in Echtzeit zu verarbeiten und diese an 29 Punkten des Skeletts zusammenzufügen», wie der Innovationsdirektor von Tennis Australia, Machar Reid, gegenüber The Guardian erklärte.

Die Animationen ahmen die Bewegungen der Spieler, die Flugbahn des Balls und die Outfits der Athleten nach. Dies ermöglicht Tennis Australia, Rundfunkbeschränkungen zu umgehen und eine alternative Übertragungsform anzubieten.

Die animierten Streams beinhalten Live-Kommentare, Geräusche der Menge und Ansagen des Schiedsrichters, was ein immersives Erlebnis schafft. Die Animationen enthalten auch subtile Eigenheiten und Reaktionen der Spieler, um die Darstellung authentischer zu machen. Die Umsetzung des Live-Erlebnisses findet lediglich mit einer zweiminütigen Verzögerung statt.

Die Bekleidung von Naomi Osaka ist nicht ganz korrekt animiert.

Quelle: Australian Open TV / YouTube

Reaktionen der Spieler

Den Spielern gefällt es jedenfalls. Carlos Alcaraz, vierfacher Grand-Slam-Champion, bezeichnete die Initiative als «eine gute Alternative». Leylah Fernandez, Finalistin der US Open 2021, fand die Animationen «lustig und seltsam». Sie habe sich allerdings noch nicht gesehen. Sie ist nach der Betrachtung anderer Spieler und Spielerinnen jedoch neugierig geworden und möchte nun auch Aufnahmen von sich selbst sehen.

Die Australian Open laufen bis zum 26. Januar, und die animierten Livestreams bleiben ein willkommenes Feature.

Alternative Übertragungen bei anderen Sportarten

Auch andere Sender und Sportarten haben in der Vergangenheit bereits auf alternative Übertragungen gesetzt. Beispielsweise arbeitete CBS Sports beim American Football und der NFL mit Nickelodeon zusammen, um Spongebob Schwammkopf sowie die für Nickelodeon bekannten Schleimanimationen in die Spiele einzubauen. Des Weiteren strahlte die NFL in Zusammenarbeit mit Fox im vergangenen Jahr ein animiertes Spiel mit den Simpsons aus.