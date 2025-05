News & Trends 9 1

Aurora 16: Alienware hat wieder Einstiegs-Gaming-Notebooks

Mit dem Alienware Aurora 16 bietet Dell nach längerer Zeit wieder Gaming-Notebooks im Einstiegsbereich an. Mit dem «Stealth Modus» verwandeln sie sich in unauffällige Arbeitsrechner.

In den letzten Jahren bot Alienware mit den Area-51-Laptops für viel Geld eine bestmögliche Ausstattung und Premium-Funktionen an. Bei den Aurora 16 steht dagegen nicht nur Gaming im Fokus. Dell spricht davon, dass sie «auf Vielseitigkeit ausgelegt» sind und «starke Leistung in schlanke Formfaktoren verpacken».

Vom Zocken in den Alltagsmodus wechseln

Die Vielseitigkeit schlägt sich im «Stealth Modus» nieder, der über die F7-Taste aktiviert wird. Er schaltet die Tastaturbeleuchtung von RGB – und möglicherweise animiert – auf statisch weiß um. Zusätzlich wechselt das Notebook vom Performance- in den Quiet-Betrieb. Dadurch werden die Lüfter leiser und die Akkulaufzeit verlängert sich.

Im «Stealth Modus» schaltet die Tastaturbeleuchtung auf weiß um.

Quelle: Alienware

Nach der Vorstellung von Dell kommt der «Stealth Modus» beispielsweise zum Einsatz, wenn man den Gaming-Laptop mit zur Uni nimmt oder einen Film streamt.

Das Aurora 16X ist die teurere Variante

Mit dem Alienware Aurora 16 und Aurora 16X bietet Dell zwei Varianten seines neuen Notebooks an. Dabei verfügt das 16X über die etwas bessere Ausstattung. Zu dieser gehören unter anderem ein Core-Ultra-Prozessor von Intel, bis zu 240 Hertz beim Display, eine RGB-Tastaturbeleuchtung und eine Full-HD-Webcam. Die zur Wahl stehenden Grafikkarten verbrauchen mit bis zu 115 Watt mehr Strom, liefern aber auch entsprechend mehr Leistung. Zudem besteht auch der Deckel und nicht nur der Body des Gehäuses aus Metall. Das Aurora 16X ist mit 2,66 Kilogramm 0,17 Kilogramm schwerer als sein günstigeres Schwestermodell.

Die Alienware Aurora 16 sollen ab dem 27. Mai verfügbar sein. Mit welchen Konfigurationen es losgeht, hat Dell aber noch nicht verraten. Es gibt nur die Startpreise für Deutschland: 1099 Euro für das Aurora 16 und 1699 Euro für das Aurora 16X.

Das Alienware-Logo kennzeichnet das Aurora 16 als Gaming-Laptop.

Quelle: Alienware

Titelbild: Alienware

