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Amazfit präsentiert neue Uhren und App-Features für Hyrox-Fans

Amazfit setzt auf Hyrox-Training: Mit neuen Uhren und App-Funktionen will sich der Smartwatch-Hersteller noch stärker an die Fans des Fitnesstrends wenden.

Das Wachstum der Trendsportart ist beeindruckend: Gingen 2018 beim ersten Hyrox-Wettkampf lediglich 650 Teilnehmende am Start, waren es nach Angaben von Bodymedia 2025 bereits rund 900 000 – verteilt auf rund 100 Rennen weltweit.

Bei diesem Boom will der chinesische Sportuhren-Hersteller Amazfit mitmischen. Und stellt jetzt speziell auf Hyrox-Training ausgerichtete Smartwatches und Funktionen in der Zepp-App vor. Amazfit nennt das «ein neues Ökosystem mit Fokus auf Hybridsportarten». Gemeint sind Sportarten, die Kraft und Ausdauer kombinieren. Zu diesem System gehören die neuen Balance-3- und Balance-Ultra-Uhren.

Was ist Hyrox? Hyrox ist eine Hybridsportart, die gleichermassen Kraft und Ausdauer fordert. Sie besteht aus acht Übungen: Ski-Ergometer, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges und Wallballs. Zwischen jeder Übung wird ein Kilometer gelaufen. Bei den Wettkämpfen gibt es keine Zeitbeschränkung, so dass sich die Sportart für Menschen mit wenig Erfahrung und Profis eignet. Inzwischen gibt es rund 100 Wettkämpfe weltweit und 15 000 Partnerstudios, in denen mit offiziellem Hydrox-Gear trainiert werden kann. Auch wirtschaftlich ist die Marke Hyrox erfolgreich: Laut Bodymedia erzielte Hyrox 2025 zwischen 130 und 140 Millionen Euro Umsatz.

Die Zepp-App bietet speziell für Hybridsportarten folgendeFunktionen:

Trainingsbalance und wöchentlicher Fokus: Je nachdem, ob das Ziel in diesem Trainingsblock Ausdauer- oder Kraftaufbau ist, soll die App die Trainingseinheiten basierend auf deiner Rückmeldung und dem gemessenen Ermüdungsgrad anpassen.

Hybrid-Charge: Dieser Wert soll deine Trainingsbereitschaft anzeigen. Dabei werden die aktuelle Trainingsbelastung, Aktivitäten ausserhalb des Trainings, die Erholung, die Schlafqualität, das subjektive Wohlbefinden und Veränderungen in der Herzfrequenz wegen Arbeitsstress oder einer Erkältung berücksichtigt.

Hyrox-Trainingsbibliothek: Mit dieser Funktion sollen Dutzende von Trainingseinheiten auf die Balance-3- und Balance-Ultra-Uhren heruntergeladen werden können. Darunter auch Wettkampf-Simulationen und Workouts mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden.

Gezielte Wettkampfvorbereitung mit Race-Strategie

Das virtuelle Pacing ist ein weiteres Feature. Zudem lässt sich mit automatisierten und individuell einstellbaren Race-Strategien festlegen, wie viel Zeit du beim Laufen und an den jeweiligen Stationen planst. Bei der Leistungsanalyse kannst du laut Amazfit deine Daten mit denen von anderen Sportlerinnen und Sportlern vergleichen und so sehen, wie du gemessen am Durchschnitt performst.

Gemeinsam mit der App sollen die neuen Uhren gezielte Hyrox-Trainingssteuerung ermöglichen.

Quelle: Amazfit

Beide Uhren bieten Premium-Features

Beide Uhren verfügen gemäss Amazfit über ein 1,5-Zoll Amoled-Display mit einer Auflösung von 480 x 480 Pixeln, Saphirglas und einer maximalen Helligkeit von 3000 Nits. Die Balance 3 hat gemäss Herstellerangaben eine Akkulaufzeit von 21, die Ultra von 30 Tagen. Neben Hyrox gibt es auf den Uhren mehr als 180 Sportprofile. Obwohl sie auf Indoor-Sportarten ausgelegt sind, sind Offline-Karten ein weiteres Feature. Die Uhren sollen voraussichtlich – je nach Ausführung – zwischen rund 340 und 550 Franken (370 und 600 Euro) kosten.

Nachdem Erfolg von Sportuhren mit Lauf-Coaches wie sie Garmin, aber auch viele andere Marken, unter anderem Huawei, bieten, erscheinen Uhren mit Trainings-, Fortschritt und Erholungsmessung speziell für Hyrox ein logischer nächster Schritt. Sind die Uhren erfolgreich, könnte sich Amazfit als offizieller Hyrox-Partner damit von der aufs Laufen fokussierten Konkurrenz abheben.

Da Hyrox immer mit den gleichen Stationen in der gleichen Reihenfolge abläuft, bietet sich ein virtuelles Coaching an. Ausserdem sind durch den Boom der Sportart, zumindest meiner Erfahrung nach, spezielle Hyrox-Trainings im Nu ausgebucht. Eine Uhr, die das Training überwacht und Feedback gibt, ist deshalb zumindest theoretisch eine gute Lösung. Was sie in der Praxis bringt, muss ein Test erst noch zeigen.

Die neuen Amazifit-Uhren wurden gerade vorgestellt. Wann sie bei uns erhältlich sein werden, steht aktuell noch nicht fest.

Titelbild: Amazfit

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