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8500 mAh: Xiaomi spendiert dem Poco X8 Pro Max einen verdammt großen Akku

Egal, wie groß dein Akku ist, der vom schlanken Poco X8 Pro Max ist größer. Abgesehen von klobigen Outdoor-Smartphones fällt mir kein Modell mit größerer Akkukapazität ein.

Der größte Akku in einem Poco-Smartphone

Der Silizium-Kohlenstoff-Akku des Poco X8 Pro Max verfügt in Europa über eine Kapazität von 8500 mAh – in anderen Regionen kommt er sogar auf 9000 mAh. Aber auch hierzulande sind das 1200 mAh mehr als beim OnePlus 15, das im Dauerbetrieb 24 Stunden durchgehalten hat. Xiaomi gibt für sein neues Smartphone eine Nutzungszeit von zwei Tagen an. Im Nicht-Dauerbetrieb ist das nach meinen Erfahrungen mit dem OnePlus 15 nicht unrealistisch.

Diese schematische Darstellung legt nahe, dass der Akku im Poco X8 Pro Max aus zwei Batteriezellen besteht.

Quelle: Poco

Wie lange das Laden dauert, verrät Xiaomi bisher nicht. Über die hauseigene HyperCharge-Schnellladetechnologie nimmt es bis zu 100 Watt entgegen. Das sollte den Ladevorgang in einem vernünftigen Rahmen halten. Alternativ unterstützt das Smartphone auch «Power Delivery 3.0», die ebenfalls bis zu 100 Watt überträgt.

Auf drahtloses Laden musst du beim Poco X8 Pro Max verzichten. Dafür lädt es andere Geräte über Kabel mit bis zu 27 Watt auf. Die Batterie soll zudem langlebig sein und nach 1600 Ladezyklen noch 80 Prozent ihrer Kapazität aufweisen.

Blick auf die Rückseite des Poco X8 Pro Max.

Quelle: Poco

Der große Akku benötigt nicht viel Platz. Mit Abmessungen von 162,9 × 77,9 × 8,2 Millimetern und einem Gewicht von 218 Gramm ist das Poco X8 Pro Max kein kompaktes Smartphone, sticht aber auch nicht aus der Masse hervor.

Die Ausstattung macht nur Abstriche bei den Kameras

Das 6,83 Zoll große AMOLED-Display bietet eine Auflösung von 2772 × 1280 Pixeln und erreicht eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Die Helligkeit erreicht im «High Brightness Mode» bis zu 2000 Nits. Während Gorilla Glass 7i den Bildschirm vor Kratzern schützt, ist das gesamte Smartphone nach IP68 staub- und wasserdicht.

Mit dem Dimensity 9500s von Mediatek sollte das Smartphone über mehr als genug Leistung für alltägliche Aufgaben verfügen. Ihm stehen zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Der interne Speicher ist wahlweise 256 oder 512 Gigabyte groß.

Die Farbvarianten des Poco X8 Pro Max.

Quelle: Poco

Um den Mittelklasse-Preis zu erreichen, muss Xiaomi irgendwo sparen. Die Wahl fiel auf das Kamerasystem. Eine Telekamera fehlt und die Ultraweitwinkelkamera mit ihren 8 Megapixeln dürfte nur bei Tageslicht brauchbare Bilder liefern. Die 50-Megapixel-Hauptkamera sollte dagegen mit dem Light Fusion 600 als Bildsensor immer gute Fotos liefern. Die Frontkamera knipst Selfies mit 20 Megapixeln.

Ab Werk läuft HyperOS 3 und damit Android 16 auf dem Poco X8 Pro Max. Das Smartphone soll vier Jahre Betriebssystem-Updates sowie sechs Jahre Sicherheitsaktualisierungen erhalten.

Poco X8 Pro: alles eine Nummer kleiner

Das Poco X8 Pro Max kommt nicht allein: Mit dem Poco X8 Pro hat Xiaomi auch ein günstigeres Schwestermodell mit etwas schlechterer Ausstattung vorgestellt. Dafür ist es auch kleiner und leichter und bekommt eine «Iron Man Edition» mit dem Superhelden auf der Rückseite.

Die Iron Man Edition des Poco X8 Pro.

Quelle: Poco

Das Poco X8 Pro hat mit 6,59 Zoll das kleinere AMOLED-Display und mit dem Dimensity 8500-Ultra einen etwas schwächeren Chipsatz. Ihm stehen acht oder zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Der Akku ist mit 6500 mAh immer noch sehr groß, aber kleiner als beim Pro Max. Das Kamerasystem ist von den Eckdaten her identisch, mit dem Sony IMX882 kommt aber ein anderer Bildsensor in der Hauptkamera zum Einsatz.

Die grüne Version des Poco X8 Pro, das in den gleichen Farben erscheint, wie die Max-Version.

Quelle: Poco

Preis und Verfügbarkeit

In Deutschland liegt die unverbindliche Preisempfehlung für das Poco X8 Pro Max je nach Speichergröße bei 529,90 oder 579,90 Euro. Das X8 Pro gibt es ab 399,90 Euro. Seine «Iron Man Edition» ist 20 Euro teurer als die gleiche Speichervariante ohne das besondere Design und kostet 499,90 Euro. Preise für die Schweiz liegen mir nicht vor. Ich hoffe, dass die Geräte in den nächsten Wochen auch bei uns verfügbar sind.

Titelbild: Poco

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