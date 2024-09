100 Jahre IFA: Was sollen wir uns für dich anschauen?

Das Digitec-Team fährt auch dieses Jahr zur Internationale Funkausstellung in Berlin. Wir werfen einen ersten Blick auf die neuesten Produkte und Innovationen vom Router bis zum smarten Toaster. Sag uns, was dich interessiert.

Am 6. September ist es so weit: Die Internationale Funkausstellung (IFA) öffnet ihre Pforten. Wie jedes Jahr, könnte man meinen. Der Unterschied: Dieses Jahr feiert die IFA einen runden Geburtstag. 100 Jahre wird sie alt.

Unter dem Motto «Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft!» drehte sich die erste IFA in der damaligen Weimarer Republik hauptsächlich um Radiogeräte. Bereits sieben Jahre später wurden die ersten Fernsehgeräte gezeigt. Und auch wenn die CES mittlerweile grösser und wohl auch etwas bekannter ist, kann sich die IFA einer grossen Vergangenheit rühmen: So hat der damalige Aussenminister und Vizekanzler Willy Brandt 1967 symbolisch das Farbfernsehen für West-Deutschland in Betrieb genommen. Und 1981 stellten Philips und Sony die Compact Disc (CD) vor.

Die IFA hatte in der Vergangenheit prominenten Besuch, etwa Albert Einstein.

Quelle: gfu.de

Zum 100-jährigen Bestehen machen auch wir der IFA unsere Aufwartung. Wir schicken eine Digitec-Taskforce nach Berlin. Sie besteht aus Michelle, Jan, Lorenz, Luca und mir. Wir dürfen bereits zwei Tage früher rein und können uns einen Eindruck verschaffen.

Heutzutage beschränkt sich die Ausstellung längst nicht auf Radio oder Fernseher: Gut 1800 Aussteller zeigen abertausende von Geräten aller Art. Wir nehmen dich virtuell auf die IFA mit und berichten, was es dort zu sehen (und bald überall zu kaufen) gibt. Dafür brauchen wir deine Meinung: Welche Bereiche interessieren dich besonders? Lass es uns in der Umfrage wissen!