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Xiaomi Watch S5 erkennt Jubel und das Smart Band 10 Pro das Herz besser

Die Xiaomi Watch S5 erkennt Jubelgesten und das Smart Band 10 Pro misst die Herzfrequenz besser. Die Buds 6 haben drei Mikrofone für besser verständliche Telefonate und neue Bluetooth-Lautsprecher gibt es auch.

Im Rahmen der Vorstellung der Xiaomi 17T-Serie hat der Konzern auch Neuheiten für Europa vorgestellt, die es in China schon länger gibt. Die Bluetooth-Lautsprecher Sound Play lassen sich in großer Zahl koppeln. Die Watch S5 erkennt Jubelgesten, beim Smart Band 10 Pro verbessert sich die Herzfrequenzmessung und die In-Ear-Kopfhörer Buds 6 bieten zwei ANC-Modi.

Xiaomi Watch S5 erkennt Jubel

Die 46 Gramm leichte Xiaomi Watch S5 beherbergt ein 1,48 Zoll großes AMOLED-Display, dessen Rahmen mit 2,6 Millimetern im Vergleich zum Vorgängermodell S4 um 40 Prozent schmaler geworden ist. Die Helligkeit erhöht sich von 1500 auf 2500 Nits. Mit der auf 815 mAh erhöhten Akkukapazität soll sich die Laufzeit der Smartwatch bei «leichter Nutzung» auf bis zu 21 Tage verlängern. Die Watch S4 schaffte mit 486 mAh maximal 15 Tage.

Bei den 2,6 Millimetern Rahmen um das Display ist die Lünette nicht mit einberechnet.

Zu den über 150 Sportmodi gesellen sich ein verbesserter Fahrradmodus und ein «Passion-Modus». Dieser soll Jubelgesten erkennen und messbare Daten wie Herzfrequenz, Kalorienverbrauch und die Anzahl der Jubel – Franck Ribéry in meinem Ohr – festhalten. Für den Schlaf gibt es neue Wochen- und Monatsberichte. Ein optimierter Herzfrequenzsensor und eine verbesserte Standorterfassung sollen genauere Daten als bei den Vorgängern liefern. Zusätzlich lassen sich Karten für eine Offline-Nutzung herunterladen.

Drei der Varianten der Xiaomi Watch S5.

Die 46-mm-Uhr steht mit Lünetten aus Edelstahl, Keramik oder Carbon zur Auswahl und kostet je nach Material und Farbe 180 oder 200 Euro.

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Xiaomi Smart Band 10 Pro mit verbesserter Herzfrequenzmessung

Mit 21,6 Gramm ist das Xiaomi Smart Band 10 Pro leichter als die Watch S5. Ihr eckiges Display fällt mit 1,74 Zoll größer aus, das Gehäuse ist mit 9,7 Millimetern aber dünner als die Smartwatch mit 10,99 Millimetern.

Ein neues Sensormodul und neue Algorithmen sollen die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung erhöhen. Es bietet ebenfalls über 150 Sportmodi, inklusive einer neuen Rundenerfassung beim Laufen und dem erweiterten Fahrradmodus. Das Schlaftracking baut Xiaomi auch hier aus.

Die Apps auf dem Xiaomi Smart Band 10 Pro.

Xiaomi kooperiert mit der Zyklustracking-App «Clue». Diese kann Daten vom Fitnessarmband für ihre Analysen und Vorhersagen nutzen. Eine dreimonatige Testversion von Clue Plus ist beim Kauf des Smart Band 10 Pro inkludiert.

Mit seinem 350-mAh-Akku soll das Armband bei «leichter Nutzung» bis zu 21 Tage durchhalten. Mit einem Gehäuse aus Aluminium kostet das Smart Band 10 Pro 80 Euro, mit einem aus Keramik 100 Euro. NFC bietet allerdings nur die Keramik-Version.

Xiaomi Sound Play: 100 Lautsprecher im Partymodus koppeln

Der etwa 20 Zentimeter lange Xiaomi Sound Play hat einen Output von 18 Watt und zwei der Lautsprecher lassen sich für Stereoausgabe koppeln. Über Auracast lassen sich bis zu 100 der 50 Euro teuren Bluetooth-Speaker für eine gemeinsame Wiedergabe synchronisieren.

Der Xiaomi Sound Play lässt sich auch hinlegen.

Dank IP68-Zertifizierung ist der Sound Play bedenkenlos im Freien nutzbar. Mit 415 Gramm ist er kein Leichtgewicht, aber transportabel. Für die Oberseite kannst du einen von fünf Farbeffekten auswählen und die Beleuchtung auf der Unterseite passt sich der Musik an. Die Akkulaufzeit gibt Xiaomi mit 14 Stunden an, wenn die Lautstärke auf 40 Prozent steht. Aufladen dauert über USB-C 2,5 Stunden.

Xiaomi Buds 6: drei Mikrofone für verständliche Telefonate

Die 120 Euro teuren Buds 6 sind Xiaomis neues Topmodell unter den In-Ear-Kopfhörern. In den 4,4 Gramm leichten Ohrstücken befinden sich 11-mm-Treiber mit drei Magneten für kraftvolle Bässe. Eine vergoldete Membran soll die Empfindlichkeit im Hochtonbereich um 30 Prozent gegenüber dem Vorgänger verbessern.

Die Xiaomi Buds 6 haben keinen weichen Aufsatz.

Die drei Mikrofone sollen zudem mit Hilfe von KI bei Telefonaten Hintergrundgeräusche von bis zu 95 Dezibel und Windgeschwindigkeiten von bis zu zwölf Metern pro Sekunde unterdrücken. Beim Hören kannst du zwischen zwei Modi für die Geräuschunterdrückung wählen: «Balanced», wenn sie nicht so laut ist, und «Deep», wenn sie laut ist.

Die Kopfhörer verbinden sich via Bluetooth 5.4 und unterstützen mit SBC, AAC, LC3 und Qualcomm aptX Lossless Audio mehrere Codecs. Die Akkulaufzeit der Ohrhörer liegt bei bis zu sechs Stunden. Mit Nachladen im Gehäuse sollen es bis zu 35 Stunden sein.

Titelbild: Jan Johannsen

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