Was fürs Auge: Diese Nubia-Phones find ich echt schick

Smartphones gleichen sich zurzeit wie ein Ei dem anderen. Da stechen Brands wie ZTE mit ihren bunten und leuchtenden Nubia-Geräten heraus.

Am MWC 2025 in Barcelona verliebe ich mich am Stand von ZTE. Die Nubia-Smartphones sind eine bunte und kreative Abwechslung zur oftmals tristen Smartphonelandschaft. Ich setze für meinen Alltagsbegleiter stets auf mehr Farbe. Hier meine Favoriten der Nubia-Phones.

Nubia Z70 Ultra: vom Kunstwerk bis zum Warnsignal

Ein 35mm-Objektiv und eine variable Blende. Das Z70 Ultra soll damit zum flexiblen Kamerabegleiter werden. Mein Favorit der Farbvarianten ist «Starry Night». Dunkelblau mit einer Zeichnung, die an den niederländischen Künstler Vincent Van Gogh angelehnt ist. Besonders schick: Sie ist nicht nur Aufdruck, sondern spielt mit dem Material der Smartphonehülle. So stechen einzelne Linien in silbernem Glanz hervor.

Die Van-Gogh-Version gefällt mir besonders gut dank den silbernen Elementen im Kunstwerk.

Quelle: Michelle Brändle

Daneben bietet das Nubia Z70 Ultra auch was für jene, die gerne auffallen. Das leuchtende Orange könnte schon fast als Warnschild an einer Baustelle sein. Würde ich mir niemals kaufen, aber ins Auge sticht es allemal.

Warum nicht in Neon?

Quelle: Michelle Brändle

Nubia Focus 2 Ultra 5G: mit beweglichem Objektivring

Das Kameramodul des Focus 2 Ultra ist auffällig. Es hat aber auch eine ungewöhnliche Funktion. Der Ring um das Modul lässt sich nämlich drehen, um den Zoom fein einzustellen. Ob Spielerei oder Nutzen: Das Focus 2 Ultra ist ziemlich schick.

Der Objektivring des Focus 2 Ultra lässt sich als manuellen Zoom drehen.

Quelle: Michelle Brändle

Der Fokus liegt auch beim regulären Modell ohne Ultra im Namen auf der Kamera. Sie bietet 108 Megapixel. Ansonsten bewirbt Nubia die beiden Smartphone mit vielen KI-Funktionen für bessere Fotos.

Mir gefällt das Focus-Modell ohne beweglichen Zoomring besser wegen dem Regenbogenschimmer.

Quelle: Michelle Brändle

Nubia Neo 3 5G: Gaming-Smartphone mit LED

Der Prozessor soll beim Nubia Neo 3 aufs Zocken optimiert sein. Zusammen mit 6000-mAh-Akku soll das Gerät auch längere Gaming Sessions aushalten. Hinzu kommen zwei seitliche Schulterbuttons. Die sind zwar nur Touch, reagieren aber mit Vibration. Mir gefällt vor allem die futuristische Rückseite.

Das Gaming-Smartphone gefällt mir in der futuristischen Version mit silbernen Elementen.

Quelle: Michelle Brändle

Rechts vom Kameramodull befindet sich zudem eine LED, die sich personalisieren lässt. Du wählst in den Einstellungen zwischen verschiedenen Farben und Leuchtrhythmen. Von Dauerlicht bis pulsierend hast du einige Möglichkeiten.

Die rückseitige Beleuchtung des Nubia Neo 3 lässt sich einstellen.

Quelle: Michelle Brändle

Wir haben übrigens die ältere Version von 2023 mit Android 13 im Shop, die mit ähnlichem Design punktet.

Nubia Neo 3GT: mit extra Kühlkammer

Beim Neo 3GT setzt Nubia gegenüber dem Neo 3 noch einen obendrauf. Ein etwas leistungsstärkeres SoC und eine damit verbundene Kühlkammer. Damit soll das Gaming-Erlebnis noch besser sein.

Auch bei diesem Modell kannst du die LEDs auf der Rückseite personalisieren mit Farbe und Lichtmodus.

Das Nubia Neo 3GT hat eine extra Kühlkammer, um die Chipleistung weniger schnell drosseln zu müssen.

Quelle: Michelle Brändle

Falls die Schultertasten nicht ausreichen, gibt es zusätzlich ein Gamepad. In den passenden Farben kannst du damit Games wie «Genshin Impact» noch angenehmer zocken. Allerdings muss das Spiel dafür auch Controller-kompatibel sein. Neben «Balatro», «GTA San Andreas» oder «Rocket League» findest du hier viele weitere.

Nubia Neo 3 und 3 GT lassen sich auch in ein Gamepad klemmen.

Quelle: Michelle Brändle

Redmagic 10 Pro: mehr Glitzer, Rosa und Einhörner bitte!

Das Redmagic 10 Pro hat zwei neue Versionen bekommen, die am MWC auch für Europa freigegeben wurden. Ausführlich habe ich bereits im folgenden Artikel darüber berichtet.

Nubia hat dem Redmagic 10 Pro eine prunkvolle Limited Edition verpasst. Die hat diverse vergoldete Teile, einen Carbon-ummantelten Akku und eine Kühlung mit Silberlegierung.

Die zweite Variante ist weniger spektakulär, aber dennoch eine meiner liebsten Farbvarianten: das Redmagic 10 Pro in «Mora Pink», einem schimmernden Rosa.

Ich mag das schimmernde Rosa genauso gern wie die Kombination einer kantigen Hülle damit.

Quelle: Michelle Brändle

Die reguläre Version haben wir in drei Ausführungen auch bei uns im Shop. Da gefällt mir das Cyborg-mässige Modell in transparentem Schwarz:

Nubia Flip 2: schick und süss im Kleinformat

Mit dem Nubia Flip 2 hat der Hersteller das Foldable einmal komplett überarbeitet. Die Front ziert nun ein hochkantiges Display. Beim Flip 1 musste noch ein kleiner runder Bildschirm hinhalten. Das sah zwar aussergewöhnlich aus, war aber weniger nützlich.

Hier als Rückblende das Flip 1:

Auf dem grösseren Aussendisplay tummeln sich Tamagotchi ähnliche Tierchen. Von einer Katze über eine Lama bis zu einem Goldfisch kannst du dir den Begleiter selbst aussuchen. Auch das Innendisplay wirkt vielversprechend. Der Falz fällt nicht unangenehm auf, weder visuell noch haptisch.

Das Nubia Flip 2 in eleganter Hülle. Die Katze ist einfach niedlich.

Quelle: Michelle Brändle

Neben Schwarz und Lila zeigt ZTE Nubia das Flip 2 in Weiss mit schickem Lederetui. In Kombination mit der Katze definitiv meine Lieblingsversion.

Auch innen scheint der Hersteller gute Arbeit geleistet zu haben. Der Falz ist Nebensache.

Quelle: Michelle Brändle

Titelbild: ZTE

