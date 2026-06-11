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Wal schluckt Mann: Hier kommt der Trailer zu «Whalefall»

Ein guter Trailer macht Lust darauf, den Film zu sehen. Derjenige zu «Whalefall» erfüllt diese Voraussetzung … irgendwie. Denn obwohl er mich fasziniert und mein Interesse weckt, löst er gleichzeitig eine Urangst in mir aus.

Pottwal schluckt Taucher. Es ist die wohl kürzestmögliche Zusammenfassung von «Whalefall». Viel mehr bekommst du im ersten Trailer auch gar nicht zu sehen. Zweieinhalb intensive Minuten, die mich atemlos und schockiert zurücklassen. Was zum verfaulten Holzbein von Kapitän Ahab hab ich da eben gesehen?!

Der Film Jay taucht an der kalifornischen Küste nach den sterblichen Überresten seines Vaters. Während eines Tauchgangs gerät er in die Tentakeln eines Riesenkalmars, der soeben zum Mittagessen eines Pottwals wird. Es kommt, wie es kommen muss: Der Wal verschluckt den Riesenkalmar mitsamt Jay. Ein verzweifelter Kampf ums Überleben beginnt.

Auf den ersten Blick mag «Whalefall» wie ein weiterer Vertreter aus dem Tierhorror-Genre anmuten. Doch schon jetzt ist klar, dass da mehr dahintersteckt. Eine (schwierige?) Vater-Sohn-Beziehung zum Beispiel. Bereits in einer frühen Phase des Filmprojekts war die Rede von einem Survival-Thriller à la «The Martian meets 127 Hours».

Der Cast kann sich jedenfalls sehen lassen: Austin Abrams («Weapons», «Euphoria») spielt die Hauptrolle – Jay, nicht den Wal! Als verstorbener Vater wird Josh Brolin («No Country for Old Men») wohl in Rückblenden auftauchen. Und auch Elizabeth Shue («Leaving Las Vegas») spielt mit; ich vermute jetzt einfach, dass sie Jays Mutter spielt.

Das sieht atemberaubend aus – im wahrsten Sinne des Wortes.

Quelle: 20th Century Studios

Das Buch Ist das die Neuinterpretation von «Jona und der Wal» aus dem Alten Testament? Trifft Jay im Pottwal womöglich auf Pinocchio? Wohl eher nicht. «Whalefall» ist eine Buchverfilmung. Der Roman von Daniel Kraus ist laut Verlag «ein wissenschaftlich exakter Thriller, der in einer absurd unwahrscheinlichen Umgebung spielt».

Daniel Kraus hat zusammen mit Regisseur Brian Duffield («No One Will Save You») auch gleich das Drehbuch für die Verfilmung von «Whalefall» geschrieben. Die Filmwelt ist ohnehin nichts Neues für ihn: Er hat schon mit Guillermo del Toro («The Shape of Water», «Trollhunters») und George A. Romero («The Living Dead») zusammengearbeitet.

Die Angst «Whalefall» ist für mich so was wie Schrödingers Trailer. Einerseits bin ich fasziniert von diesem kurzen Filmhäppchen (pun intended). Das ist dicht und realistisch inszeniert, jedenfalls für mich als Laie. Auf der anderen Seite löst es Furcht und Schrecken in mir aus. Der Gedanke, dass mir das auch passieren könnte, lässt mich nicht mehr los. Angst, oder zumindest sehr viel Respekt vor tiefen Gewässern, hab ich ja eh schon. Ob das schon für die entsprechende Phobie reicht, weiss ich nicht. Dafür weiss ich, bei wem ich mich bedanken kann. Speaking of you, Mister Spielberg!

Die Fakten Wahrscheinlich werde ich nie von einem Hai angeknabbert oder von einem Wal verschluckt. Letzteres ist 2025 in Chile fast passiert – und es gibt sogar Videoaufnahmen vom Vorfall: Ein Buckelwal nimmt Kajak mitsamt Fahrer kurz ins Maul und spuckt beides gleich wieder aus. Verschlucken wäre gar nicht möglich, dafür haben Buckelwale zu kleine Rachen. Ob sich der Kajakfahrer dessen in dem Moment bewusst war?

Beim Pottwal sieht das anders aus. Von den rund 90 bekannten Walarten ist er die einzige, die anatomisch in der Lage ist, einen Menschen zu verschlucken, wie «National Geographic» erklärt. Die Chance darauf sei allerdings geringer als die eines Lotteriegewinns – nur schon deswegen, weil Mensch und Pottwal selten aufeinandertreffen.

Fakt ist eher, dass wir Menschen den Pottwal und alle anderen Meeresbewohner bedrohen, durch Überfischerei und Meeresverschmutzung. Aber das ist eine andere Geschichte.

«Whalefall» startet voraussichtlich am 15. Oktober 2026 in den Deutschschweizer Kinos.

Titelbild: 20th Century Studios

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