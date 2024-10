News & Trends 9 1

«Tekken 8»-Turnier: Melde dich an und prügle dich im Digitec Shop um tolle Preise

In der nächsten Digitec Playground Session werden mit «Tekken 8» die Fäuste fliegen. Das Besondere am Offline-Turnier: Es findet im Digitec Shop in Zürich statt.

Fans von Prügelspielen aufgepasst – in der nächsten Digitec Playground Session spielen wir «Tekken 8». Im Vergleich zu den längeren Digitec Playground Cups findet das Turnier nur an einem Tag statt. Im Digitec Shop in Zürich. Melde dich jetzt an, komm vorbei, verteile ein paar Backpfeifen und gewinne tolle Preise: ➡️ZUR ANMELDUNG Alle Infos zum Turnier Nachfolgend findest du alle wichtigen Fragen und Antworten zum «Tekken 8»-Turnier. Falls du weitere Fragen hast, stelle diese in den Kommentaren oder schau auf unserem Digitec-Discord-Server vorbei. Dort findest du auch ein detailliertes Regelwerk. Wann und wo?

Das Turnier findet am Samstag, 9. November im Digitec Shop in Zürich statt (Pfingstweidstrasse 60b, 8005 Zürich) . Der Check-In beginnt um 17:00 Uhr. Das Turnier findet von 17:30 Uhr bis spätestens 22:00 Uhr statt. Wie viele Teilnehmende sind zugelassen?

Der Platz im Digitec Shop ist begrenzt. Das Turnier ist auf 32 Teilnehmende beschränkt. Ist die Vorab-Anmeldung schon voll, kannst du dich in eine virtuellen Warteliste eintragen. Sollte die Vorab-Anmeldung nicht ganz gefüllt sein, werden vor Ort spontane Anmeldungen akzeptiert. Kann ich auch zuschauen?

Für Zuschauer wird es vor Ort nur begrenzt Platz geben. Das Turnier wird nicht live gestreamt. Im Anschluss an die Session wird ein Video mit den Highlights veröffentlicht. Wer darf mitmachen?

Es gilt die Altersbeschränkung des Games. Die Teilnahme am Turnier ist ab 16 Jahren zugelassen. In welchem Format wird gespielt?

Gespielt wird in einem Double-Elimination-Bracket. Alle Teilnehmenden können mindestens zwei Spiele absolvieren. Wer verliert, fliegt vom Winner- ins Loser-Bracket. Im grossen Finale spielt der Gewinner des Winner-Brackets gegen den Gewinner des Loser-Brackets. Alle Begegnungen werden im Best-of-Three-Format gespielt – mit Ausnahme der Finalspiele, die im Best-of-Five-Modus durchgeführt werden. Nur der Verlierer darf den Charakter wechseln. Nach jedem Set muss die Stage zufällig neu ausgewählt werden. Auf welchem System und mit welchem Eingabegerät wird gespielt?

Vor Ort wird auf der PS5 gespielt. Controller werden nicht zur Verfügung gestellt, du bringst deinen Controller selbst mit. Wenn du keinen normalen PS5-Controller mitbringst, muss das Gerät über einen SOCD-Cleaner verfügen, sodass das Gerät nur eine Kardinalrichtung gleichzeitig registrieren kann. Als Kardinalrichtungen gelten Links, Rechts sowie Hoch, Runter. Was gibt es zu gewinnen?

Der Gewinner bekommt Digitec Gutscheine im Wert von 300.- CHF: Gutschein Wird bei Bestellung generiert CHF 100.– Digitaler Gutschein CHF 100.– 1289 Gutschein Wird bei Bestellung generiert CHF 200.– Digitaler Gutschein CHF 200.– 1289 Für den zweiten Platz gibt es einen Gutschein im Wert von 200.- CHF: Gutschein Wird bei Bestellung generiert CHF 200.– Digitaler Gutschein CHF 200.– 1289 Gutschein Wird bei Bestellung generiert CHF 200.– Digitaler Gutschein CHF 200.– 1289 Und für Bronze bekommst du einen Gutschein im Wert von 100.- CHF: Gutschein Wird bei Bestellung generiert CHF 100.– Digitaler Gutschein CHF 100.– 1289 Gutschein Wird bei Bestellung generiert CHF 100.– Digitaler Gutschein CHF 100.– 1289

Titelbild: Digitec Playground Session

