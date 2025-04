News & Trends 6

Samsung Galaxy Tab S10 FE: Mittelklasse-Tablets werden dünner und heller

Dünner, größer und heller: Samsung erfindet mit dem Galaxy Tab S10 FE und FE+ die Mittelklasse-Tablets zwar nicht neu, bietet aber zahlreiche Verbesserungen gegenüber den Vorgängermodellen.

Beide neuen Tablets sind mit 6,0 Millimetern noch etwas dünner als die Vorgängermodelle, die bereits nur 6,5 Millimeter gemessen haben. Beim Galaxy Tab S10 FE+ hat Samsung zudem das Display vergrößert und bei beiden neuen Modellen die Helligkeit um ein Drittel erhöht.

Zwei Displaygrößen und zwei Speichervarianten

Samsung vergrößert das Galaxy Tab S10 FE+ auf 13,1 Zoll – gegenüber 12,4 Zoll beim Vorgänger. Das begründet der Hersteller unter anderem damit, dass Tablets immer mehr zum Notebook-Ersatz würden und entsprechend sollten sie auch bei der Displaygröße in diesem Bereich liegen. Das Tab S10 FE bleibt bei 10,9 Zoll.

In beiden Tablets verbaut Samsung LC-Displays mit einer maximalen Bildwiederholrate von 90 Hertz. Mit 800 Nits sind sie 200 Nits heller als die Vorjahresmodelle. Für den Schutz vor Kratzern ist das in die Jahre gekommene Gorilla Glass 3 zuständig. Die Galaxy Tab S10 FE sind jeweils nach IP68 wasserdicht. Sie haben also 30 Minuten in 1,5 Wassertiefe unbeschadet überstanden.

Für die Leistung ist mit dem Exynos 1580 der gleiche Chipsatz verbaut, der auch im Mittelklasse-Smartphone Galaxy A56 anzutreffen ist. Gegenüber dem Exynos 1380 in der Tab-S9-FE-Serie soll er 35 Prozent mehr CPU-Leistung, 53 Prozent mehr Grafikleistung und eine um 109 Prozent stärkere NPU bieten. Letztere ist für die KI-Berechnungen zuständig.

Beide Galaxy Tab S10 FE bietet Samsung in zwei Speichervarianten an. Die 128-Gigabyte-Versionen verfügen über 8 Gigabyte Arbeitsspeicher. Bei 256 Gigabyte steigt der Wert auf 12 Gigabyte. Mit einer microSD-Karte lässt sich der Speicherplatz um bis zu zwei Terabyte erweitern.

Nur noch eine Kamera und ausgewählte KI-Tools

Samsung hat eingesehen, dass Tablets nicht wegen ihrer Kameras gekauft werden. Deswegen verfügen das Tab S10 FE und FE+ nur noch über eine 13-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Sie soll ideal dafür sein, wozu Tablets genutzt werden: Dokumente scannen und Schnappschüsse aufnehmen. Die 12-Megapixel-Frontkamera sollte bei Videocalls gute Dienste leisten.

Galaxy AI ist bei den Tablets nicht ab Bord, ein paar KI-Tools spendiert Samsung ihnen aber trotzdem. Dazu gehören Circle-to-Search, Sofort-Übersetzung und eine Handschriftenerkennung, die mathematische Formeln aufbereitet und Handschriften verschönern kann.

Das Galaxy Tab S10 FE hat mit 8000 mAh einen kleineren Akku als das S10 FE+ mit 10.090 mAh. Beide nehmen beim Laden bis zu 45 Watt entgegen. Die Tablets unterstützen in ihren 5G-Versionen Dual-SIM, wobei sie Platz für eine SIM-Karte und eine eSIM haben. Bei den reinen WLAN-Modellen fehlen diese.

Ab Werk ist Android 15 mit der Benutzeroberfläche One UI 7.0 installiert. Samsung will die Tablets sieben Jahre lang mit Softwareupdates versorgen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Galaxy Tab S10 FE und Tab S10 FE+ sind ab sofort in verschiedenen Varianten erhältlich. Es gibt die Tablets jeweils in zwei Speichervarianten und drei Farben an. Zudem besteht noch die Wahl zwischen einem reinen WLAN-Modell oder der Variante mit 5G-Modem.

Galaxy Tab S10 FE

WLAN

Tablet Neu CHF 499.– mit kostenlosem Zusatzprodukt Samsung Galaxy Tab S10 FE nur WLAN, 10.90", 128 GB, Blue Tablet Neu CHF 499.– mit kostenlosem Zusatzprodukt Samsung Galaxy Tab S10 FE nur WLAN, 10.90", 128 GB, Gray Tablet Neu CHF 499.– mit kostenlosem Zusatzprodukt Samsung Galaxy Tab S10 FE nur WLAN, 10.90", 128 GB, Silver Tablet Neu CHF 599.– Samsung Galaxy Tab S10 FE nur WLAN, 10.90", 256 GB, Gray Tablet Neu CHF 599.– Samsung Galaxy Tab S10 FE nur WLAN, 10.90", 256 GB, Silver

5G

Tablet Neu CHF 599.– Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G, 10.90", 128 GB, Gray Tablet Neu CHF 699.– mit kostenlosem Zusatzprodukt Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G, 10.90", 256 GB, Gray

Galaxy Tab S10 FE+

WLAN

Tablet Neu CHF 649.– mit kostenlosem Zusatzprodukt Samsung Galaxy Tab S10 FE+ nur WLAN, 13.10", 128 GB, Silver Tablet Neu CHF 649.– mit kostenlosem Zusatzprodukt Samsung Galaxy Tab S10 FE+ nur WLAN, 13.10", 128 GB, Blue Tablet Neu CHF 649.– mit kostenlosem Zusatzprodukt Samsung Galaxy Tab S10 FE+ nur WLAN, 13.10", 128 GB, Gray Tablet Neu CHF 749.– mit kostenlosem Zusatzprodukt Samsung Galaxy Tab S10 FE+ nur WLAN, 13.10", 256 GB, Gray

5G

Tablet Neu CHF 749.– mit kostenlosem Zusatzprodukt Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G, 13.10", 128 GB, Gray Tablet Neu CHF 849.– mit kostenlosem Zusatzprodukt Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G, 13.10", 256 GB, Gray

Titelbild: Samsung

