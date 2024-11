Nintendo-Design und Nummernblock: 8BitDo kündigt neue Version seiner mechanischen Tastatur an

8BitDo hat eine 108-Tasten-Version seiner mechanischen Retro-Tastatur vorgestellt. Neu gibt es sie also mit Nummernblock. Sie wird ab Dezember mit NES- und Famicom-Design erhältlich sein.

Das bisher nur mit 87 Tasten (Tenkeyless-Layout) erhältliche Retro Mechanical Keyboard von 8BitDo erhält Zuwachs. Ab dem 6. Dezember 2024 kommt eine neue Version mit 108 Tasten beziehungsweise Nummernblock auf den Markt. Diese wird es vorerst mit Nintendo NES- und Famicom-Design zu kaufen geben. Wobei weder Nintendo noch NES oder Famicom irgendwo in der Produktbeschreibung zu finden sind.

Die an das Nintendo Entertainment System erinnernde Version der Tastatur bezeichnet der Hersteller als «N Edition».

Und dies ist die «Fami Edition».

Möglicherweise werden später noch weitere Editionen der neuen Tastatur folgen. So existiert für die ursprüngliche Version auch eine Commodore 64 Edition und eine, die an alte IBM-Tastaturen erinnert. Ein Satz der übergrossen Super Buttons liegt der Tastatur bei. Diese sind programmierbar und werden mittels 3,5-mm-Klinkenanschluss an der Rückseite eingesteckt.

Hier werden die Super Buttons, die es in verschiedenen Farben gibt, angeschlossen.

Die neue Tastatur verfügt über dieselben hot-swap-fähigen Kailh Box White V2 Switches wie die Tenkeyless-Version. Ebenso ist ein Umschalter integriert, um zwischen 2,4-Gigahertz-Betrieb, Bluetooth und kabelgebundenem Einsatz zu wechseln. Der neue Nummernblock enthält vier zusätzliche Funktionstasten, wie etwa den Taschenrechner.

Der neue Nummernblock verfügt auch über neue Funktionstasten.

Was die Kosten anbelangt, möchte 8BitDo 120 US-Dollar sehen – die Tastatur ist per sofort im Shop des Herstellers vorbestellbar. Erfahrungsgemäss wird es rund zwei Monate dauern, bis das gute Stück auch ohne Umwege hierzulande (mit EN-Tastaturlayout) erhältlich sein wird.

Falls du lieber eine ohne Nummernblock möchtest, kannst du sofort zuschlagen:

Tastatur CHF 91.90 8bitdo Mechanical Keyboard N Edition Eng. Int., Kabellos, Kabelgebunden 8