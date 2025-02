News & Trends 34 3

Mit Projektor und Nachtsichtgerät: das vielleicht verrückteste Smartphone der Welt

Oukitel spendiert seinem neuen Outdoor-Smartphone einen gigantischen Akku mit einer Kapazität von 33 000 mAh sind wohl sogar Weltrekord. Das WP100 Titan hat ausserdem einen Projektor und ein Camping-Licht eingebaut.

Der chinesische Hersteller Oukitel hat sich auf Outdoor-Telefone mit grossen Batterien spezialisiert. Beispielsweise das WP19 mit einer 21 000-mAh-Batterie, das auch bei uns im Shop erhältlich ist. Zum Vergleich: Momentan sind in Smartphones Akkugrössen zwischen 4000 und 5000 mAh üblich.

Smartphone CHF 412.– Oukitel WP19 256 GB, Night Vision, 6.78", Dual SIM, 64 Mpx, 4G 18

Nun vergrössert Oukitel die Kapazität nochmals. Das neue WP100 Titan hat eine Batterie mit 33’ 000 mAh. Der Hersteller verspricht gigantische Laufzeiten: Standby von sechs Monaten, fast fünf Tage Musik abspielen, zwei Tage Non-Stop-Videostreaming oder acht Tage Geplauder am Telefon. Das eingebaute Campinglicht erhellt zwölf Nächte lang die Umgebung.

Geladen wird das Smartphone per Kabel mit 66 Watt. Den grossen Akku kannst du auch nutzen, um andere Geräte mit 18 Watt aufzuladen.

Damit dürfte Oukitel sogar das Energizer P28K schlagen, das vor einem Jahr vorgestellt wurde und einen Akku mit 27’ 000 mAh hatte. Im unten verlinkten Artikel kannst du nachlesen, warum ich grössere Akkus gar keine schlechte Idee finde.

Meinung Handy mit Monster-Akku: Hersteller sollten sich an Energizer ein Vorbild nehmen von Lorenz Keller

Das Topmodell von Oukitel ist ein ziemlicher Klopper.

Quelle: Lorenz Keller

Gewicht und Grösse als Nachteil

550 Gramm wiegt das Oukitel WP100 Titan. Mit 34 Millimetern ist es so dick wie drei normale Smartphones und gleicht eher einem Ziegelstein. Das zelebriert der Hersteller gleich selbst: In den Clips auf der Produktwebseite werden mit dem Telefon Bierdeckel abgeschlagen und Zeltheringe in den Boden gehämmert.

Das soll möglich sein, weil das Gerät mit 6,8-Zoll-Bildschirm ultrastabil gebaut ist und sogar einen Fall aus 1,5 Metern Höhe unbeschadet überstehen soll. Zudem ist es gemäss IP69K-Standard nicht nur staubfest, sondern auch bei Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung wasserdicht – sogar bei Heisswasser.

Das Smartphone kommt mit einem Mittelklasse-Prozessor, dem MediaTek Dimensity 7300, der eben erst vorgestellt wurde. Dazu gibt’s 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Speicherplatz. Die Kamera ist mit einem 200-Megapixel-Sensor von Samsung ausgerüstet. Ausgeliefert wird es mit Android 14, ein Upgrade auf Android 15 ist geplant. Zusätzliche Updates über die nächsten Jahre garantiert der Hersteller aber nicht.

Nachtsichtkamera, Camping-Licht und Projektor

Soweit die normale Ausstattung. Der Hersteller spendiert dem WP100 Titan aber noch ein paar Extras, die in dieser Vielfalt sonst niemand hat. Ein zusätzlicher Sensor mit 20 Megapixeln ermöglicht Nachtsichtaufnahmen auch bei absoluter Dunkelheit. Dazu wird die Umgebung mit Infrarotlicht bestrahlt.

Falls es wirklich hell sein soll, hat das Smartphone 1500 LEDs eingebaut, die bis zu 1200 Lumen abstrahlen. Das ist etwa die Lichtstärke einer starken Kopflampe.

Das Smartphone ist auch gleich eine helle Camping-Lampe.

Quelle: Lorenz Keller

Das verrückteste Extra ist jedoch der eingebaute Videoprojektor. Der ist allerdings nur gerade 100 Lumen hell. Es muss also schon dunkel sein, damit du wirklich einen Film schauen kannst. In welcher Grösse ein Bild auf eine Leinwand gebeamt werden kann, gibt der Hersteller nicht an. Gemäss Oukitel Angaben kannst du sechs Filme mit einer Akkuladung anschauen. Mit dem WP100 Titan hast du also ein kleines Open-Air-Kino in der Hosentasche.

Das Smartphone wird zuerst über Kickstarter angeboten und im April ausgeliefert. Danach kommt es auch in den regulären Handel. Der Vorverkaufspreis beträgt rund 550 Franken oder Euro, der offizielle Verkaufspreis soll danach rund 800 Franken oder Euro betragen.

Titelbild: Lorenz Keller

Dieser Artikel gefällt mir! 34 Personen gefällt dieser Artikel