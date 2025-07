News & Trends 10 4

Maingear Retro95: vom Aprilscherz zum fertigen Sleeper-Gaming-PC

Du möchtest einen modernen Gaming-PC mit Retro-Look, hast aber keine Lust, ihn selber zusammenzubauen? Dann könnte der Maingear Retro95 genau der richtige für dich sein.

Im Jahr 2023 hat sich der taiwanische PC-Komponenten-Hersteller Silverstone mit einem angeblich erhältlichen Sleeper-PC-Gehäuse einen April-Scherz erlaubt. Der kam beim Publikum so gut an, dass das Unternehmen seine Chance witterte. Gegen Ende 2024 wurde aus dem Scherz Realität, da die Firma das Retro-Desktop-Gehäuse in Form des FLP01 tatsächlich auf den Markt brachte.

Und nun hat sich der US-amerikanische Gaming-PC-Hersteller Maingear das Gehäuse geschnappt, ihm einen individuellen Look verpasst und es mit starker CPU, GPU und Co. ausgestattet.

Bis AMD Ryzen 7 9800X3D und Nvidia Geforce RTX 5080

Der Retro95 hat einen beigen Farbton, kombiniert mit schwarzen Elementen. Für die Systemkühlung sorgen optional Nocuta-Lüfter.

Frisch lackiert, das eigene Logo draufgepackt und fertig befüllt.

Quelle: Maingear

Du kannst konfigurieren, wie er befüllt sein soll. Möglich sind bis zu einem AMD Ryzen 7 9800X3D respektive einem Intel Core Ultra 245K, einer Nvidia Geforce RTX 5080, 96 Gigabyte DDR5-RAM und bis zu 36 Terabyte Speicher (3 × SSD + 1 × HDD).

Der Airflow geht quer durchs Gehäuse.

Quelle: Maingear

An der Front prangen zwei Floppy-Disk-Attrappen. Klappst du die obere herunter, kannst du optional dahinter ein DVD- oder Blu-ray-Laufwerk finden. Damit kannst du beispielsweise alte PS1-Games mit Emulator direkt ab Original-Disk zocken.

Mock-Floppy-Disk-Laufwerke, physische Buttons und LED-Indikatoren sorgen für Retro-Feeling.

Quelle: Maingear

Hinter der zweiten Attrappen-Klappe befinden sich die Frontanschlüsse: 3,5-mm-Klinke, USB-C und zweimal USB-A.

Auch an Frontanschlüsse ist gedacht

Quelle: Silverstone

Als Betriebssystem gibt es Windows 11 Home oder gegen einen Aufpreis auch 11 Pro. Maingear wirbt damit, dass die Installation frei von Bloatware sein soll. Ausserdem sagt der Hersteller, dass es sich beim Retro95 um ein Produkt mit limitierter Stückzahl handelt. Wie viel Stück konkret hergestellt werden, ist jedoch unklar. Klar wiederum ist der Preis: Es geht ab 1599 US-Dollar zuzüglich Versandkosten und Mehrwertsteuer los.

Falls du einen Retro95 dein Eigen nennen möchtest, kannst du ihn hier konfigurieren/kaufen. Alternativ holst du dir deinen eigenen Lack, designst dein eigenes Logo und greifst zum Silverstone-Gehäuse.

Titelbild: Maingear

