Mach mit bei der Digitec Playground Session mit «Dota 2»

An der nächsten Digitec Playground Session spielen wir «Dota 2». Die Anmeldungen für das Turnier sind ab sofort offen.

Kurz vor Weihnachten gibt es ein besonderes Geschenk für alle «Dota 2»-Fans. Die nächste Playground Session steht ganz im Zeichen des ikonischen MOBA-Titels. Das Game spielte in unseren öffentlichen Votings für die Digitec Playground Cups immer ganz vorne mit, erreichte aber nie den ersten Platz. So verlor «Dota 2» in der letzten Abstimmung knapp gegen den Taktik-Shooter «Rainbow Six Siege». Höchste Zeit also, dass die «Dota 2»-Community nach so vielen knappen Niederlagen ihr eigenes Turnier bekommt.

Die Playoffs finden am Samstag, dem 7. Dezember, statt. Das Finale wird am Samstag, dem 14. Dezember, ausgetragen. Die Anmeldungen für das Turnier sind ab sofort offen.

➡️ ZUR ANMELDUNG ⬅️

Was gibt es zu gewinnen?

Das erstplatzierte Team erhält Digitec Gutscheine im Wert von insgesamt 500.- CHF.

Gutschein CHF 500.– Digitaler Gutschein 500.- 1388

Gutschein CHF 500.– Digitaler Gutschein 500.- 1388

Der zweite Platz bekommt Digitec Gutscheine im Wert von insgesamt 250.- CHF.

Gutschein CHF 200.– Digitaler Gutschein CHF 200.– 1388 Gutschein CHF 50.– Digitaler Gutschein CHF 50.– 1388

Wo kann ich zuschauen?

Du willst nicht selber mitspielen, sondern lieber den Profis zuschauen? Kein Problem. Die Playoffs sowie das Finale werden live auf Twitch und Youtube übertragen.

Teilnahmebedingungen, Regeln und Fragen

Wer kann mitmachen?

Die Mehrheit deines Teams muss in der Schweiz oder Liechtenstein wohnhaft sein oder den Schweizer Pass / eine Schweizer ID haben. Wir halten uns zudem an die Altersbeschränkungen des Games (PEGI 12). Mitarbeitende von Digitec Galaxus dürfen mitmachen, sind aber von den Preisen ausgeschlossen.

Wie viele Plätze gibt es?

Das Turnier ist auf maximal 32 Teams beschränkt. Das Turnier findet nur statt, wenn mindestens vier Teams teilnehmen. Nehmen weniger als acht Teams teil, wird das Turnier an einem Tag (am 7. Dezember) statt zwei Tagen abgehalten.

Wann und wo findet die Playground Session statt?

Die Playoffs finden am 7. Dezember statt, das Finale am 14. Dezember. Falls weniger als acht Teams teilnehmen, werden alle Begegnungen am 7. Dezember gespielt. Sowohl Playoffs als auch Finale finden online statt – du kannst also von zuhause aus mitmachen.

Bis wann kann ich mich anmelden?

Die Anmeldungen sind ab sofort bis zum 7. Dezember um 11:30 Uhr offen.

Nach welchem System wird gespielt?

Turnierformat ist «Double Elimination». Match-Format (im 5v5-Modus) ist «Best of One», mit Ausnahme der Finalspiele, die in «Best of Three» gespielt werden.

Wo finde ich mehr Infos und ein detailliertes Regelwerk?

Auf dem Digitec-Discord-Server erhältst du die aktuellsten Updates zum Turnier und kannst dich mit anderen Teilnehmenden austauschen.

Willst du nichts vom Digitec Playground verpassen, klicke unten auf Autor folgen. So bleibst du immer up to date.

Auf dem Digitec-Discord-Server erreichst du uns ebenfalls.