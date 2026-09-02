News & Trends 4 2

Geschirrspüler analysiert Tassen, Teller und Töpfe mit Kamera

Der Miele G8 Diamond hat eine Kamera eingebaut. Damit analysiert der Geschirrspüler, was und wie viel er geladen hat – und passt das Programm darauf ab.

Kühlschränke und Öfen haben sie schon, nun ist der Geschirrspüler an der Reihe. Miele hat den G8 Diamond auf der Techmesse IFA in Berlin vorgestellt: Er hat eine Linse an der Innenseite der Tür. Sobald diese geschlossen ist, macht er ein Foto und analysiert es lokal auf dem Gerät.

Die Kamera in der Türe des Geschirrspülers neben dem Pulverfach.

Dabei erkennt er zuerst die Art der Beladung. Sind Töpfe oder Pfannen im Geschirrspüler, erhöht das Topmodell von Miele die Reinigungsleistung. Ist Plastikgeschirr erkennbar, aktiviert das Gerät «ExcellentDry». Dieses Programm schaltet nach dem Waschgang das Heissluftsystem ein. Es trocknet das Geschirr, was besonders bei Kunststoff hilfreich ist. Bei meiner Maschine brauche ich dafür meist noch das Geschirrtuch. Auch Flaschen lösen ein spezielles Spülprogramm aus, das sie im Innern besser reinigt.

Automatische Dosierung – mit eigenen Kartuschen

Die Beladungsmenge misst der G8 Diamond ebenfalls. Das hilft bei der korrekten Dosierung des Spülmittels. Zudem kann ich in der App einstellen, dass die Maschine den Abwasch bei einer bestimmten Füllmenge automatisch startet. Also sobald 80 Prozent gefüllt sind, wäscht der Spüler beispielsweise zwischen 22 und 6 Uhr das Geschirr – und nutzt so den günstigeren Nachttarif. Hätte ich eine Photovoltaikanlage, dann liesse sich das auch mit einem Peak an Sonnenenergie verbinden.

Die Kamera analysiert das Geschirr und passt das Programm an.

Das Pulver dosiert das Gerät automatisch. Allerdings sind beim sogenannten PowerDisk-System, das es bereits seit 2018 gibt, Kartuschen von Miele nötig. Anderes Pulver lässt sich nicht automatisch dosieren. Immerhin: Tabs oder Pulver lassen sich auch manuell dosieren.

Der Miele G8 Diamond startet im April 2027 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Preise sind noch offen.

PowerDisk heisst das automatische Dosiersystem mit Miele-eigenen Kartuschen.

Dieser Artikel gefällt mir! 4 Personen gefällt dieser Artikel







