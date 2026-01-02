News & Trends 12 3

Der neue Samsung Freestyle Projektor ist doppelt so hell

Samsung verbessert den kompakten Beamer in einem Kernbereich: Der Freestyle+ projiziert ein doppelt so helles Bild wie die zwei Vorgänger. Die Software passt das Bild automatisch an schräge Wände oder unebene Flächen an.

Doppelt so hell wie der Vorgänger sei der neue Freestyle+, schreibt Samsung in einer Pressemitteilung im Vorfeld der Techmesse CES in Las Vegas, die am 6. Januar startet.

Ein Blick auf die Spezifikationen lässt mich stutzen. 430 ISO Lumen gibt der Hersteller als Wert für die Helligkeit an. Bei der ersten und der zweiten Generation des Gerätes schreibt Samsung von 550 Lumen. Mehr Lumen bedeutet mehr Helligkeit, da stimmt etwas nicht.

Das Wirrwarr bei der Beamer-Helligkeit

Schuld an diesem Durcheinander sind die Messmethoden. Die Hersteller werben oft mit eigenen Messungen, die untereinander nicht vergleichbar sind. Die 550 Lumen sind also ein von Samsung erhobener Wert, der mit anderen Beamern nicht vergleichbar ist.

Seit Längerem gibt es daher auch eine einheitliche Methode, die als ANSI Lumen angegeben wird. Sie beruht auf einem Messverfahren des «American National Standards Institute». Du findest diese Angabe auch bei uns im Shop bei den Beamern – soweit die Hersteller sie erheben. Beim alten Freestyle-Projektor wären es 230 ANSI Lumen.

Als Alternative bietet die «International Organization for Standardization» mit Sitz in Genf ein Messverfahren an, das sehr ähnlich ist, aber dank genauerem Equipment etwas strenger ausfällt. ISO Lumen sind laut Fachleuten etwa 12 Prozent tiefer als ANSI Lumen.

Mit dieser Umrechnung kommen wir auf rund 205 ISO Lumen für die erste und die zweite Generation des portablen Projektors. Die dritte dürfte mit 430 ISO Lumen also tatsächlich doppelt so hell sein. Warum Samsung nun auf ISO Lumen umschwenkt, und was vorher gemessen wurde, bleibt offen.

Was viel wichtiger ist: Samsung geht mit der höheren Lumen-Zahl die grösste Schwäche des Freestyle an. Die Vorgänger waren nur in verdunkelten Räumen benutzbar. Wie stark sich das nun geändert hat, muss ein Test zeigen.

Der Freestyle passt sich automatisch unebenen Projektionsflächen an.

Quelle: Samsung

KI für die automatische Bildanpassung

Die restliche Hardware, das Design und die Bedienung bleiben gleich. Die Software dagegen bekommt ein Upgrade mit Namen «AI OptiScreen». Es soll die Bildanpassung nochmals vereinfachen.

Der Freestyle richtet sich primär an Nutzerinnen und Nutzer, die unkompliziert und schnell irgendwo Videos oder Filme schauen wollen. Keine Leinwand, kein ausgeklügeltes Setup, sondern bei Freunden im Hobbykeller, zu Hause an der Küchenwand oder im Hotelzimmer an der Decke.

Je besser sich der Beamer an Unebenheiten, schräge Winkel und unterschiedlich grosse Flächen anpassen kann, desto einfacher ist er bedienbar. Die KI soll dies vereinfachen und die Notwendigkeit manueller Einstellungen minimieren. Einfach einschalten – und der Freestyle optimiert das Bild automatisch entsprechend den Gegebenheiten. Wie weit dieses Idealbild erreicht wird, muss ebenfalls ein Test zeigen. Bedenken musst du auch, dass solche automatischen Korrekturen immer die nutzbare Auflösung verringern und allenfalls dadurch die Bildqualität schlechter wird.

Samsung will den Freestyle+ im ersten Halbjahr auf den Markt bringen. Die genauen Preise sind noch unbekannt. Der Vorgänger kostete zum Start rund 800 bis 1000 Franken, inzwischen ist er für deutlich weniger Geld erhältlich.

Titelbild: Samsung

