Das Oppo Find X8 Pro kommt nach Europa

Das Oppo Find X8 und X8 Pro unterscheiden sich durch Displaygröße und eine zusätzliche Telekamera.

Einige Wochen nach der Präsentation für den chinesischen Markt hat Oppo seine Find X8-Serie jetzt global vorgestellt. Während das Find X8 weltweit erscheinen soll, gibt es das Find X8 Pro nur in Europa.

Größeres Display beim Pro

Das Find X8 Pro hat ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Display. Der Unterschied zu den 6,59 Zoll des Find X8 ist minimal. Das gilt auch für die Auflösungen von 2780 × 1264 und 2760 × 1256 Pixeln. Die Pixeldichte liegt bei 450 und 460 ppi. Die Bildwiederholrate ist mit bis zu 120 Hertz ebenso identisch wie die typische Helligkeit von 800 Nits. In einem besonders hellen Modus schafft der Bildschirm 1600 Nits. Die maximale Helligkeit von 4500 Nits sieht auf dem Papier beeindruckend aus, gilt aber nur für einzelne Pixel bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten.

Das Find X8 Pro erscheint in zwei Farbvarianten.

Quelle: Oppo

Die Vorderseite der Smartphones schützt Gorilla Glass 2. Welches Glas Oppo für die Rückseite verwendet, verrät der Hersteller nicht. Der Rahmen besteht aus Aluminium und die Smartphones sind nach IP69 wasserdicht. Sie haben in Tests also 30 Minuten in 1,5 tiefem, sauberem Trinkwasser unbeschadet überstanden. Sogar 80 Grad heißes Strahlwasser soll den Geräten nichts anhaben können.

Um KI führt kein Weg herum

Beim Chipsatz setzt Oppo in beiden Versionen des Find X8 auf den Dimensity 9400 von Mediatek. Der hat nicht nur viel Power, sondern ist auch für diverse KI-Funktionen bereit. So nutzt Oppo zum Beispiel Gemini Nano als Sprachassistenten und in Google Messages kannst du mit Magic Compose Texte in verschiedenen Stilen verfassen lassen.

News & Trends Dimensity 9400: Mediateks neuer Chipsatz ist bereit für noch mehr KI von Jan Johannsen

Als Betriebssystem nutzt Oppo ColorOS 15, das auf Android 15 basiert. Der Hersteller verspricht, die Find X8-Serie sechs Jahre lang mit Sicherheitsupdates zu versorgen. Zu Systemupdates macht er keine Angaben.

Mit Touch to Share lassen sich Daten durch Aneinanderhalten von Oppo-Smartphones austauschen.

Quelle: Oppo

Innerhalb von ColorOS setzt Oppo auf weitere KI-Funktionen, die unter anderem die Detailgenauigkeit von Fotos erhöhen, unscharfe Bilder schärfen und Reflexionen entfernen sollen. Bilder lassen sich auch komplett generieren und alle mögliche Texte soll die KI ebenfalls erstellen können. Ein Assistent kann auch Inhalte zusammenfassen oder dir bei der Rechtschreibung unter die Arme greifen.

Zwei Teleskopkameras in einem Smartphone

Bei den Kameras arbeitet Oppo weiterhin mit Hasselblad zusammen. Alle Kameras auf der Rückseite verfügen über Sensoren mit einer Auflösung von 50 Megapixeln. Bei der Hauptkamera gibt es geringe Unterschiede bei Blende und Brennweite: f/1,8 und 24 mm beim Find X8 und f/1,6 und 23 mm beim X8 Pro.

Die Ultraweitwinkelkamera mit einem Blickwinkel von 120 Grad – 15 mm – und die Telekamera mit einem dreifachen optischen Zoom – 73 mm – sind identisch. Beim Find X8 Pro kommt eine zweite Telekamera mit ebenfalls 50 Megapixeln Auflösung dazu. Sie bietet mit einer Brennweite von 135 mm einen 6-fachen optischen Zoom. Dem Hersteller zufolge ist es das erste Smartphone mit zwei Periskop-Kameras. Die Frontkamera liefert Selfies mit 32 Megapixeln.

Zwei Periskop-Kameras in einem Smartphone.

Quelle: Oppo

Durch die verschieden großen Displays bieten die Smartphones unterschiedlich viel Platz für den Akku. Deswegen fällt die Batterie mit 5630 mAh beim Find X8 etwas kleiner aus als beim Find X8 Pro mit 5910 mAh. Geladen werden beide via Kabel mit bis zu 80 Watt und kabellos mit bis zu 50 Watt. Beides setzt allerdings voraus, dass die Ladegeräte die Schnellladetechnologie Supervooc oder Airvooc unterstützen.

Preis und Verfügbarkeit

Oppo macht bisher nur grobe Angaben zur Verfügbarkeit. So wird das Find X8 Pro in Europa nur mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte Speicherplatz erscheinen. Es soll 1199 Euro kosten, aber einen Termin für den Verkaufsstart gibt es noch nicht. Zum Find X8 gibt der Hersteller noch keine Informationen zum Preis oder Speichervarianten heraus.