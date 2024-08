Das Motorola Edge 50 Neo mit langem Support und fairem Preis

Motorola stellt mit dem Edge 50 Neo ein Mittelklasse-Smartphone aus der Edge-Serie vor. Das Gerät punktet mit handlicher Grösse, guter Kamera und fünf Jahren Support.

Das Motorola Edge 50 Neo fällt mit knalligen Farben wie Rot und Blau auf. Motorola bietet mit dem Smartphone ein langlebiges, leistungsstarkes Gerät, das im bezahlbaren Bereich liegt.

Das Motorola Edge 50 Neo von vorne.

Quelle: Michelle Brändle

Design und Display: Sieht man von Weitem

Das Design des Geräts ist schlicht. Motorola wertet die Gehäuse seit einiger Zeit durch die Zusammenarbeit mit Pantone auf. Pantone ist für ein standardisiertes Farbsystem hauptsächlich im Grafikbereich bekannt. Das Motorola Edge 50 Neo gibt es in einer Pantone-zertifizierten Farbpalette, bestehend aus Poinciana (Rot), Grisaille (Grau), Lattè (Beige) und Nautical Blue (Blau).

Was viele freuen dürfte, ist die Grösse: Motorola setzt bei diesem Gerät auf ein 6,4 Zoll grosses Display. Der Hersteller wille damit ein handlicheres Smartphone bieten als andere. Insgesamt ist das Edge 50 Neo 15,4 × 7,1 × 0,8 cm gross und wiegt 171 g.

Das Edge 50 Neo ist handlicher als viele aktuelle Phones.

Quelle: Michelle Brändle

Die Form hat Motorola dem aktuellen Trend angepasst und liefert ein flaches pOLED-Display, statt einem Curved. Die Farben des Displays sind knallig und kontrastreich. Die Bildwiederholrate beträgt bis zu 120 Hertz. Geschützt wird die Front von Corning Gorilla Glass 3. Inzwischen gibt es kratzfestere Generationen des Herstellers. Die Rückseite ist aus Kunststoff, Motorola nennt es veganes Leder.

Hardware: eine gute Balance

Angetrieben wird das Edge 50 Neo von einem Mediatek Dimensity 7300. Das ist ein Mittelklasse-Chip, der Mitte 2024 vorgestellt wurde. Mit dabei sind acht oder zwölf Gigabyte RAM und 256 oder 512 Gigabyte interner Speicher. Du kannst das Gerät mit einer NanoSIM und/oder einer eSIM nutzen.

Dezent eingearbeitete Kameras.

Quelle: Michelle Brändle

Diese vier Kameras bietet das Motorola Edge 50 Neo:

Hauptkamera; 50 MP, f/1.8

Telefoto: 10 MP, f/2.0, dreifach optischer Zoom

Ultraweitwinkel: 13 MP, f/2.2

Frontkamera: 32 MP, f/2.4

Videos erstellst du bis zu 4K und 30fps. Slow Motion ist in FHD-Qualität bis zu 240 FPS möglich.

Ein 4310-mAh-Akku versorgt das Gerät mit Strom. Das ist nicht besonders gross, soll laut Motorola aber für einen Tag gut ausreichen. Aufgeladen wird dieser mit bis zu 68 Watt in etwa einer Stunde. Kabellos sind bis 15 Watt möglich. Nicht zuletzt verfügt das Motorola Edge 50 Neo über eine IP68-Zertifizierung. Unter Laborbedingungen hält es dem Druck von Süsswasser bis 1,5 Meter unter Wasser stand.

Software: das einzige Edge 50 mit fünf Jahren Support

Das Motorola Edge 50 Neo läuft mit Android 14 und Motorola-Benutzerfläche. Ein grosses Plus geht an den Support: fünf Jahre Android- und Sicherheitsupdates verspricht Motorola. Damit ist es das einzige Smartphone der neuen Edge-50-Reihe mit einer so langen Updateleistung – mehr als das getestete Pro-Modell.

Produkttest Motorola Edge 50 Pro im Test: schicker Begleiter mit Ausdauer von Michelle Brändle

Hinzu kommen unter dem Namen «moto ai» KI-gestützte Softwarefunktionen. Beispielsweise werden Bilder automatisch bearbeitet und der 30-fache digitale Zoom soll damit besser sein.

Preis und Verfügbarkeit

Seit heute steht das Motorola Edge 50 Neo zum Verkauf. Es startet bei 499 Franken oder 399 Euro. Damit kostet es etwa 100 Franken oder Euro mehr als das Vorgängermodell, Motorola Edge 40 Neo, beim letztjährigen Release. Allerdings ist der Preis damals ziemlich schnell gefallen. Warten könnte sich also durchaus lohnen. Ein ausführliches Review werde ich noch nachliefern.