Bei Swiss und Lufthansa darfst du an Bord keine Powerbank mehr nutzen

Die Lufthansa-Gruppe verschärft die Regeln für Powerbanks. Maximal zwei solche Akkus dürfen noch an Bord genommen werden – die Nutzung in der Luft ist verboten. Die Regeln sind international kompliziert.

Ab dem 15. Januar gelten bei Swiss, Lufthansa und Co. strengere Regeln für Powerbanks. Die Regel gilt für alle Fluggesellschaften der Gruppe, also beispielsweise auch Edelweiss oder Austrian Airlines. Auch andere Unternehmen haben die Vorschriften verschärft.

Nutzung der Powerbanks ist verboten

Die wichtigste Regel für alle, die mit Powerbanks und anderen elektronischen Geräten fliegen: Unbedingt vor der Reise auf der Webseite der Airlines die aktuellen Vorschriften überprüfen. Das gilt auch für allfällige Anschlussflüge mit anderen Fluggesellschaften.

Bei der Lufthansa-Gruppe gelten ab dem 15. Januar folgende Regeln:

Nutzung verboten: Powerbanks dürfen an Bord nicht mehr genutzt werden. Du darfst also weder ein Gerät mit Strom versorgen, noch die Powerbank selbst über die Stromversorgung des Flugzeugs aufladen. Einzige Ausnahme: Wenn damit ein essentielles medizinisches Gerät versorgt wird.

Zwei Stück und begrenzte Grösse: Maximal zwei Powerbanks sind pro Person gestattet. Eine Powerbank darf maximal eine Kapazität von 100 Wattstunden (Wh) haben. Die Kapazität ist auf dem Akku aufgedruckt und kann dort abgelesen werden. Die oft verwendete Angabe in Milliamperestunden (mAh) ist nicht entscheidend, sondern die Angabe in Wh.

Im Handgepäck: Die Powerbanks müssen im Handgepäck mitgeführt werden. Neu dürfen sie nicht mehr in der Gepäckablage verstaut werden, sondern nur noch unter dem Sitz, auf dem Körper oder in der Sitztasche.

Die genauen Infos für alle elektronischen Geräte, Akkus und Powerbanks findest du unter diesem Link.

Verschärfungen weltweit

Letztes Jahr ist es zu mehreren Vorfällen mit brennenden Powerbanks während Flügen gekommen. Darum verschärfen weltweit die Airlines die Vorschriften. Singapore Airlines hat beispielsweise schon im April 2025 die Nutzung von Powerbanks während des Fluges untersagt. Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways und Etihad haben im Laufe des letzten Jahres nachgezogen.

Die US-Airlines sind momentan noch grosszügiger bei der Nutzung an Bord. Teilweise dürfen Geräte aber nur offen und sichtbar geladen und nicht im Gepäck verstaut werden.

Noch strenger sind die Regeln auf chinesischen Inlandsflügen. Hier sind seit Sommer 2025 nur noch Powerbanks mit einer CCC-Zertifizierung zugelassen. Die «China Compulsory Certification» (CCC) ist das chinesische Pendant zu unserer «Conformité Européenne» (CE).

Das CCC-Symbol in der unteren Reihe, oben das CE-Logo.

Das Problem: Das CCC-Label fehlt bei fast allen Powerbanks, die in Europa verkauft werden. Auch chinesische Hersteller wie Xiaomi verzichten darauf bei den Exportmodellen. Und da die Regelung noch nicht lange gilt, wurde die Produktion auch noch nicht umgestellt. So sind nur eine Handvoll Geräte mit CCC erhältlich, bei uns im Shop gemäss Herstellerangaben zum Beispiel diese Modelle.

