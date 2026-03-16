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Akkus im «Saldo»-Test: Die Günstigen schlagen die Teuren

Für eine «gute» wiederaufladbare AA-Batterie musst du nicht mehr ausgeben als 1,80 Franken pro Stück. Wenn du eine «sehr gute» willst, musst du deutlich tiefer in die Tasche greifen.

AA-Batterien gehören zu den Batterien, die im Haushalt oft gebraucht werden. Umso sinnvoller ist es, wenn du hier auf wiederaufladbare Exemplare setzt. Das schont die Umwelt und das Budget. Akkus haben schon nach 20 bis 30 Ladezyklen die bessere Umweltbilanz. Nach nur fünf- oder sechsmal Laden haben sie sich auch finanziell amortisiert.

Das Schweizer Konsumentenmagazin «Saldo» hat AA-Batterien von zwölf Herstellern testen lassen. Die Ergebnisse aus dem Testlabor sind ein Fest für alle, die ohnehin gerne daran zweifeln, dass die teuren Markenprodukte ihr Geld wert sind.

Das Prädikat «Kauftipp» bekommt ein Viererpack wiederaufladbare AA-Batterien mit 2100 mAh Kapazität, die von der Landi verkauft werden. Der Stückpreis: 1,80 Franken. Die Schulnote: 5,1*. Mit diesem «Gut» erreichen die Batterien der Landi-Eigenmarke Xinergy den dritten Platz.

(*Für unsere Leserinnen und Leser in Deutschland: In der Schweiz ist die Note 6 in der Schule die beste.)

Die besten AA-Akkus kommen von Coast

Auf Platz 1 im Test schaffte es Hersteller Coast mit der Zithion-X. Dieses Modell hat eine Kapazität von 2400 mAh. Die Gesamtnote: 5,5, also ein «Sehr gut». In den zwei Unterkategorien «Lebensdauer» sowie «Selbstentladung» waren die Coast-Akkus unschlagbar. Ich nutze selbst seit zwei Jahren diese Coast-Batterien und kann deshalb bestätigen, dass sie auch nach vielen Ladezyklen immer noch genug Saft liefern. Ein weiterer Vorteil aus meiner Sicht: Ich kann sie per USB-C-Kabel laden und brauche kein extra Ladegerät.

Batterien + Akkus CHF 29.90 CHF 7.48 / 1Stk. Coast Zithion-X USB-C 4 Stk., AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2400 mAh 344

Platz 2 für Panasonic und die Eneloop

Sie sind die Lieblinge der Community: die Eneloop von Panasonic. Die Liebe äussert sich in einem 4,8-Sterne-Schnitt bei den Kundenbewertungen. Im «Saldo»-Test verpassen sie mit einer Durchschnittsnote von 5,4 um Haaresbreite das «Sehr gut». Ihr Vorteil im Vergleich zum Testsieger: Sie kosten pro Stück nur etwa die Hälfte.

Batterien + Akkus CHF 38.– CHF 4.75 / 1Stk. Panasonic eneloop 8 Stk., AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2000 mAh 525

«Gut» sind fünf weitere AA-Akkus

Unter den «guten» AA-Akkus finden sich solche von Varta und Duracell mit Preisen von annähernd sieben Franken pro Stück. Die Notenunterschiede liegen im Bereich von einem oder zwei Zehnteln. Du kannst also Ladda-Batterien von Ikea ebenso kaufen wie wiederaufladbare der Eigenmarke von Mediamarkt, ohne einen echten Nachteil zu haben zur teureren Markenware. Auch «gut» ist der AA-Akku von GP – und der ist obendrein ein Schnäppchen.

Ein wichtiger Hinweis zu den Preisen: «Saldo» hat die Marken-Batterien bei Händlern wie Coop oder Jumbo gekauft und teils sehr hohe Preise bezahlt. Für den Viererpack Duracell wurden zum Beispiel 26,95 Franken fällig. Insofern kann der Preis pro Stück durchaus auch im Bereich der günstigen No-Name-Akkus rutschen, wenn du weisst, wo du kaufst. Also zum Beispiel hier.

Energizer fallen durch

Offensichtlich nicht für das Testverfahren gemacht waren die AA-Akkus von Energizer. Nach 200 Ladevorgängen waren sie «unbrauchbar», schreibt «Saldo». Im Labor wurde nur noch eine Laufzeit von gerade einmal sechs Minuten gemessen. Zum Vergleich: Die Landi-Batterie hielt da immer noch für über zwei Stunden durch.

Batterien + Akkus Mengenrabatt CHF 8.50 bei 3 Stück CHF 2.13 / 1Stk. Energizer Recharge Power Plus 4 Stk., AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505, 2000 mAh 147

Die «M Power Accu» von Migros versagte ebenfalls im Ausdauer-Ladetest. Wie die Energizer-Modelle erhielten sie deshalb die Note «ungenügend».

Nicht fürs lange Lagern gemacht

«Saldo» hat weiterhin getestet, wie viel Kapazität volle Batterien noch haben, nachdem sie 60 Tage bei Zimmertemperatur gelagert wurden. Die IKEA-Batterien hätten in der Zeit zwölf Prozent ihrer Kapazität verloren, die von GP sogar 15 Prozent. Bei den Coast-Akkus waren es nur acht Prozent, der Bestwert. Der Vorteil für Coast: Die Modelle arbeiten mit Lithium-Technologie, die gesamte Konkurrenz im Test arbeitet dagegen mit Nickel-Metallhydrid.

Den kompletten Testbericht findest du in der aktuellen gedruckten Ausgabe 04/2026. Um den Beitrag online zu lesen, brauchst du ein Online-Abo von «Saldo».

Titelbild: Martin Jungfer

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