Vinci biglietti per l'escursione enologica «Balade des Grands Murs» della Maison Gilliard

In palio ci sono 2 x 2 biglietti per l'escursione enologica «Balade des Grands Murs» del 24 maggio 2025. Lasciati guidare attraverso le storiche terrazze vinicole e goditi una degustazione esclusiva con una vista mozzafiato.

La Maison Gilliard è una delle aziende vinicole più tradizionali della Svizzera. È stata fondata a Sion nel 1885 e da allora unisce tradizione e innovazione. Un evento particolare del calendario annuale è l'escursione enologica «Balade des Grands Murs». Il tour attraversa i vigneti dei Domaines des Grands Murs e offre agli ospiti l'opportunità di scoprire vini pregiati direttamente alla fonte. Oltre ai vini vallesani di prima qualità, potranno godere dell'impressionante paesaggio delle storiche terrazze vinicole che si estendono sopra Sion.

Partecipa al concorso rispondendo correttamente alla domanda entro il 31 marzo 2025. Puoi partecipare solo se hai un conto utente registrato.

