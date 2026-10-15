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Netflix taglia 1000 posti di lavoro, nonostante i profitti record

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 15.10.2026

Netflix è leader di mercato e continua a registrare profitti miliardari. Tuttavia, il pubblico si sta rivolgendo sempre più a piattaforme come YouTube e TikTok. Con un cambio di strategia, il servizio di streaming intende correre ai ripari.

Il colosso dello streaming Netflix tira la cinghia: 1000 dipendenti devono andarsene, pari a circa il sei percento della forza lavoro. Gli amministratori delegati Ted Sarandos e Greg Peters hanno informato i propri collaboratori in un'e-mail mercoledì. Il contenuto è noto a diversi media statunitensi. È possibile leggerlo, ad esempio, sulla rivista Variety. Secondo quanto riportato, sono interessati principalmente i dipendenti dei reparti prodotto, tecnica, legale e risorse umane.

Con questa mossa, il servizio di streaming avvia il suo più grande ciclo di licenziamenti finora. Supera persino i licenziamenti di massa del 2022, avvenuti poco dopo il primo calo netto del numero di abbonati da oltre un decennio.

Netflix è quindi in crisi? No. Il modello di business è solido e Netflix rimane sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi annuali, affermano Sarandos e Peters nella loro nota. L'azienda continuerà a investire massicciamente e a puntare sulla crescita. Per questo, tuttavia, sono necessarie "decisioni mirate". Il classico linguaggio aziendale.

A che punto si trova Netflix attualmente?

Netflix ha trasformato lo streaming in un modello di successo e ancora oggi beneficia di questo ruolo di pioniere. Dopo l'iniziale crescita esplosiva, aumentata ulteriormente durante la pandemia di coronavirus, il mercato ha ormai raggiunto una certa saturazione. Anche l'ingresso di altri servizi come Disney+, Prime Video e HBO Max contende quote a Netflix. Ma finora nessuno è riuscito a detronizzare il leader di mercato.

Al contrario: Netflix guadagna più che mai. Nell'anno fiscale 2025, l'azienda ha realizzato un utile di circa 11 miliardi di dollari, un aumento del 26 percento rispetto all'anno precedente. Il fatturato annuo è salito a circa 45 miliardi di dollari. Per l'intero 2026, Netflix prevede addirittura un fatturato di circa 51 miliardi di dollari. Secondo Netflix, nel primo semestre del 2026 sono state guardate in tutto il mondo più di 97 miliardi di ore di contenuti. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ciò corrisponde a un aumento del due percento.

Tuttavia: Netflix non è più in grado di mostrare tassi di crescita come in passato da molto tempo.

La preoccupazione per la crescita futura potrebbe essere responsabile anche del debole andamento del titolo in borsa. Il valore delle azioni Netflix ha perso il 40 percento dal suo massimo storico nel luglio 2025. Le leve ovvie per un profitto maggiore tramite gli abbonamenti, come aumenti di prezzo e la limitazione della condivisione degli account, sono già state utilizzate da Netflix negli ultimi anni.

Crescita difficile in un ambiente in costante mutamento

Il tempo in cui più contenuti portavano quasi automaticamente a una forte crescita sembra essere finito. Dati di utilizzo più recenti mostrano inoltre quanto sia diventato difficile legare gli spettatori a nuove serie a lungo termine: anche le serie popolari perdono spesso gran parte del loro pubblico dopo la prima stagione. Il mio collega Luca analizza il problema più in dettaglio nel suo articolo.

Retroscena Netflix ha un problema con le seconde stagioni Luca Fontana 220 like 220 194 commenti 194

Nella lotta per l'attenzione degli utenti, Netflix non deve più competere solo con altri servizi di streaming. Piattaforme come YouTube e TikTok stanno prendendo il sopravvento. Lì gli spettatori non guardano serie di alta qualità, ma ci sono contenuti nuovi ed estremamente vari quasi illimitatamente ogni giorno. Da brevi sketch comici a live streaming di gaming e podcast, fino a lunghe analisi e reportage dei più svariati content creator, c'è di tutto.

Un programma ampio è quindi importante per Netflix per poter competere con YouTube, TikTok e Instagram – piattaforme che spesso non devono nemmeno pagare per i contenuti presentati. Netflix, al contrario, produce da sé spettacoli elaborati come "Stranger Things" e "Squid Game". Questo richiede tempo ed è costoso.

Offerta più ampia contro la concorrenza di YouTube

L'azienda sta quindi sperimentando nuovi contenuti come trasmissioni sportive in diretta, offerte di gaming e l'integrazione di programmi TV lineari. Ad esempio, gli utenti in Francia potranno presto trasmettere in streaming anche canali televisivi lineari e contenuti delle mediateche dell'emittente francese TF1 su Netflix. Tutto ciò ha l'obiettivo di mantenere gli utenti sulla piattaforma più a lungo.

Il mega-accordo pianificato per l'acquisizione di Warner Bros., inclusi il prestigioso marchio HBO e l'universo dei fumetti DC, è tuttavia fallito all'inizio dell'anno. Tuttavia, sarebbe stato finanziariamente così rischioso per Netflix che gli investitori erano diventati nervosi già alla sola prospettiva di un'acquisizione: il titolo Netflix ha perso temporaneamente circa un quarto del suo valore e non si è ancora ripreso completamente da allora. In cambio, con gli ampi diritti cinematografici e televisivi di Warner Bros., Netflix sarebbe diventato in un colpo solo il fornitore di contenuti più potente al mondo.

Immagine di copertina: Shutterstock/pixinoo

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