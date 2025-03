Novità e trend 4 2

L'azienda dietro a "Pokémon Go" sta vendendo la sua attività di videogiochi: cosa significa questo per i giochi?

L'azienda statunitense Scopely sta rilevando le attività videoludiche di Niantic e con esse noti dispositivi mobile come "Pokémon Go" e "Monster Hunter Now". Tuttavia, l'accordo da un miliardo di euro è stato anche criticato.

Il gioco "Pokémon Go" è iniziato nell'estate del 2016 - e in breve tempo è diventato un enorme successo. Le persone di tutto il mondo hanno raccolto i mostri virtuali in luoghi pubblici. Quasi dieci anni dopo, ci sono ancora circa 10 milioni di giocatori al giorno. Ora Niantic sta trasferendo i suoi dispositivi mobile sotto l'ombrello di Scopely.

Il nuovo proprietario Scopely

Niantic ha venduto la sua attività di videogiochi a Scopely per 3,5 miliardi di dollari. Oltre a "PoGo", ora vi entrano anche giochi come "Pikmin Bloom" e "Monster Hunter Now". Scopely è anche un editore e sviluppatore di dispositivi mobili. Con sede in California, l'azienda appartiene al Savvy Games Group e fa parte del Public Investment Fund (PIF) del governo saudita. L'ombrello di Scopely comprende, ad esempio, "Monopoly Go", "Marvel Strike Force" e "Scrabble Go".

L'annuncio non è il primo tentativo dell'Arabia Saudita di entrare in grande stile nell'industria del gioco. La stessa Savvy Games Group è stata fondata nel 2021 con l'aiuto del PIF e ha acquisito Scopely nel 2023 per 4,9 miliardi di dollari USA. Il PIF è stato utilizzato anche per acquisire azioni di Nintendo, Activision Blizzard ed EA.

L'acquisizione non dovrebbe cambiare nulla per i giocatori

Il capo del team Pokémon Go di Niantic, Ed Wu, ha espresso il proprio parere sulla mossa e sul perché ritiene che abbia senso

Wu ritiene che Scopely persegua gli stessi obiettivi e continuerà a gestire il gioco "Pokémon Go" nel miglior modo possibile insieme all'editore. Scopely può fornire risorse aggiuntive che avranno un impatto positivo sul gioco a lungo termine. Il team originale di "Pokémon Go" rimarrà insieme a Scopely. Sotto la loro guida, continueranno ad arrivare molte novità in futuro e rimarranno le attività già collaudate, come il festival di "Pokémon Go" e altri eventi dal vivo.

Niantic continuerà a collaborare con Pokémon Company. Secondo Ed Wu, la collaborazione è ottima e il gioco continuerà a trarne vantaggio.

Cosa succederà in seguito

Ed Wu chiarisce nella sua dichiarazione che "Pokémon Go" non rimarrà come prima. Tuttavia, è già cambiato molto dal 2016 e da allora sono state aggiunte molte meccaniche di gioco e contenuti che hanno arricchito il gioco. In ogni caso, Scopely ha chiarito di sostenere la visione e i desideri di Niantic.

Niantic stessa spiega che negli ultimi anni l'azienda ha intrapreso due strade complementari. Uno di questi è lo sviluppo di giochi, l'altro è l'ulteriore sviluppo della realtà aumentata, dell'intelligenza artificiale e della tecnologia dei geodati. L'azienda ha incorporato alcune di queste tecnologie nei suoi giochi e di conseguenza ha probabilmente raccolto molti dati. Anche questo dovrebbe essere interessante per il portafoglio di Scopely.

Quello che questo significa per i contenuti futuri dei giochi non è chiaro. Alcuni fan temono uno sviluppo negativo. I dispositivi mobile di Scopely sono talvolta noti per le micro-transazioni. È quindi ragionevole supporre che questa meccanica sarà adottata anche per i giochi di Niantic. Tuttavia, ciò non sarebbe necessariamente necessario. Dopo tutto, i giochi di Niantic stanno andando bene dal punto di vista finanziario. Solo lo scorso anno, le entrate hanno superato il miliardo di dollari, secondo Scopely.

