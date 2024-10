Il MacBook Pro M4 è più veloce, più resistente e più conveniente

I nuovi chip del MacBook Pro lo rendono più potente e aumentano la durata della batteria. L'M4 Pro in particolare sembra essere un grande miglioramento rispetto al suo predecessore. I prezzi sono in calo su tutta la linea.

Apple ha già presentato il M4 iMac e il M4 Mac Mini. Per concludere, i californiani hanno presentato il MacBook Pro M4. Come previsto, il portatile non ha un nuovo design, ma ha nuovi chip, che rappresentano un significativo upgrade rispetto alla generazione M3. I dati tecnici a colpo d'occhio:

La configurazione di base con il normale chip M4 era prevedibile. Come nel Mac Mini, è sempre presente nel MacBook Pro in versione completa con CPU a 10 core e GPU a 10 core. Proprio come nel Mac Mini, è supportato da almeno 16 gigabyte (GB) di memoria unificata (RAM). Tuttavia, i dispositivi costano 100 franchi o euro in meno rispetto ai loro predecessori M3 con 8 GB di RAM.

I prezzi delle configurazioni standard con M4:

14", M4 (10/10 core), 16 GB, 512 GB: CHF 1599.- / EUR 1899.-

14", M4 (10/10 core), 16 GB, 1 TB: CHF 1799,- / EUR 2129,-

14", M4 (10/10 core), 24 GB, 1 TB: CHF 1999.- / EUR 2359.-

M4 Pro: il tuttofare diventa ancora più veloce

Per almeno 400 franchi o 500 euro in più, puoi avere il più veloce M4 Pro. È disponibile sia in versione ridotta con CPU a 12 core e GPU a 16 core, sia in versione completa con CPU a 14 core e GPU a 20 core. Entrambi sono dotati di almeno 24 GB di RAM, mentre il limite massimo è di 64 GB.

A prima vista, si tratta di "solo" due core della CPU e due core della GPU in più rispetto al vecchio M3 Pro. Tuttavia, Apple sta spostando il rapporto tra efficienza e prestazioni: mentre la versione completa del vecchio chip aveva 6 E-cores e 6 P-cores, l'M4 Pro ha 4 E-cores e 10 P-cores. L'effetto dovrebbe essere un aumento significativo delle prestazioni. I grafici non specifici di Apple suggeriscono un incremento di circa il 30 percento.

Apple sta indirizzando il MacBook Pro a persone con elevate esigenze di prestazioni - ad esempio i ricercatori.

Fonte: Apple

Il minor numero di core P non ha un impatto negativo sulla durata della batteria. Questo perché i chip M4 sono basati sul nuovo processo produttivo N3E, che consente di ottenere maggiori prestazioni per watt. Apple dichiara addirittura due ore in più di durata della batteria rispetto al MacBook Pro M3. Ciò significa che il chip Pro rimane la via di mezzo nell'assortimento. I chip Pro costano anche un po' di più.

I chip Pro costano anche meno dei loro predecessori, sebbene il livello di RAM aumenti di 8 GB. Lo sconto per la configurazione più economica è di 150 franchi o 100 euro. Le configurazioni standard a colpo d'occhio:

14", M4 Pro (12/16 core), 24 GB, 512 GB: CHF 1999.- / EUR 2399.-

14", M4 Pro (14/20 core), 24 GB, 1 TB: CHF 2399.- / EUR 2899.-

16", M4 Pro (14/20 core), 24 GB, 512 GB: CHF 2499.- / EUR 2899.-

16", M4 Pro (14/20 core), 48 GB, 512 GB: CHF 2899.- / EUR 3359.-

M4 Max: prestazioni presumibilmente superiori del 20 percento

Apple ha apportato il minor numero di modifiche all'architettura del chip più potente. L'M4 Max ha lo stesso numero di core del suo predecessore. L'eccezione è rappresentata da due core GPU aggiuntivi nella versione ridotta. Poiché i singoli core hanno un clock più alto, Apple parla comunque di un salto di prestazioni del 20 percento, sia per la CPU che per la GPU.

La grafica di Apple è accurata come sempre.

Fonte: Apple

Una delle ragioni potrebbe essere la maggiore larghezza di banda della memoria unificata. Questa arriva a 546 GB/s con l'M4 Max, il 37 percento in più rispetto all'M3 Max. Per il momento non è chiaro se il nuovo chip più costoso faccia progressi in termini di efficienza energetica: ci sono dati ufficiali per l'M4 Max, ma non per l'M3 Max. Almeno le specifiche mostrano che il nuovo chip Max dura tre ore in meno rispetto al chip Pro.

Il prezzo del Max non è ancora chiaro.

Il prezzo del Max scende di oltre 300 franchi o 200 euro a seconda del modello, anche se il quantitativo di RAM rimane lo stesso della generazione M3:

14", M4 Max (14/32 core), 36 GB, 1 TB: CHF 3199.- / EUR 3799.-

16", M4 Max (14/32 core), 36 GB, 1 TB: CHF 3499.- / EUR 4099.-

16", M4 Max (16/40 core), 48 GB, 1 TB: CHF 3999.- / EUR 4699.-

Che altro c'è di nuovo

A parte i chip, Apple ha migliorato alcuni altri aspetti, come le connessioni: Con il normale M4, il MacBook ha ora tre USB-C con Thunderbolt 4 (40 Gb/s). Nelle versioni con M4 Pro e M4 Max, le tre porte supportano Thunderbolt 5 (120 Gb/s). La nuova webcam da 12 megapixel con schermo centrale è ora in grado di seguirti automaticamente.

Il display XDR del MacBook Pro ora raggiunge i 1000 nit con contenuti SDR quando riconosce un ambiente particolarmente luminoso. In modalità HDR è ancora possibile raggiungere i 1600 nits. Per la prima volta, il display può essere ordinato anche con vetro nano-testurizzato. Il rivestimento opaco riduce i riflessi, ma ha un aspetto leggermente meno nitido rispetto a quello di un display lucido.

In una mossa del tutto inaspettata, Apple raddoppia anche la RAM di base del MacBook Air. Ora ha almeno 16 GB di memoria unificata allo stesso prezzo. Ciò equivale a una riduzione di prezzo di 220 franchi o 230 euro. Da oggi non esiste più un Mac attuale con 8 GB di RAM.

Il nuovo MacBook Pro sarà disponibile dall'8 novembre. È possibile preordinare le configurazioni standard qui: