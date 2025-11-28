I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana in un colpo d'occhio

Novità e trend
di Kevin Hofer
La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti del mondo dei videogiochi dell'ultima settimana (dal 22 al 29 novembre).
Sulla copertina, da sinistra a destra: «Infinity Nikki 2.0», «Flipping is Hard», «World of Warcraft: Midnight».
Nonostante la follia del Black Friday e del Giorno del Ringraziamento, alcuni studi e case editrici hanno deciso di rilasciare alcuni trailer interessanti. Quindi prenditi una pausa dalla follia dello shopping, siediti e goditi i trailer più emozionanti, divertenti e belli dell'ultima settimana.
Questi titoli sono stati annunciati la scorsa settimana:
Impersona uno smartphone (Nokia 3210?) che è caduto in un tombino. Ora deve farsi strada attraverso una fogna colorata per tornare dal suo proprietario in superficie. Poiché si tratta di uno smartphone senza arti mobili, può risalire solo inclinandosi e ruotando. La cosa brutta è che basta una mossa sbagliata per cadere di nuovo molto in basso.
Ricorda altri giochi che fanno saltare i nervi ai giocatori, come «Egging On» o «Getting Over It».
Data: 2026
Rilasciato per: PC
Sembra un mix di «Peglin», «Balatro» e Pinball. In questo deckbuilder roguelike, metti insieme una serie di dadi che attivano vari effetti. Li usi per combattere mostri pericolosi. Sembra che possa creare dipendenza.
Data: 2026
Rilasciato per: PC
Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia
Questo gioco è un progetto dei fan che è stato in sviluppo per oltre dieci anni. Ora sta vedendo la luce in Early Access. Puoi scaricarlo direttamente dal sito del team di sviluppo - non sarà disponibile su Steam per motivi di licenza.
Il titolo è una remasterizzazione di un gioco che è stato sviluppato per dieci anni.
Il titolo è una rimasterizzazione della trilogia «Timesplitters», uscita nei primi anni 2000. Contiene le migliori mappe, modalità, sfide e contenuti della storia dei giochi ufficiali. Secondo le sue stesse dichiarazioni, è «la più grande quantità di contenuti mai offerta gratuitamente e senza opzioni di monetizzazione in un gioco». La condizione posta dai licenziatari (attualmente THQ Nordic) era che gli sviluppatori di hobby non guadagnassero nulla dal progetto.
Data: al momento
Rilasciato per: PC
Se Nintendo non vuole continuare la sua serie di giochi «Star Fox», gli sviluppatori indie dovranno sostituirla. «Wild Blue Skies» sembra un
Kopie omaggio ai classici sparatutto on-rails di «Star Fox» un tempo. Carino. Nello studio è coinvolto anche un certo Giles Goddard, già coinvolto nello sviluppo di«Star Fox» per SNES.
Data: ???
Rilasciato per: PC
La simulazione di vita è stata rinviata al 25 maggio del prossimo anno. Per colmare l'attesa, ecco un approfondimento dettagliato sul gameplay del concorrente «Sims».
Data: 25 maggio 2026
Rilasciato per: PC
Phil ha già provato il gioco dal nome ingombrante alla Gamescom ed è stato (gioco di parole). Un mix selvaggio di «Powerwash Simulator», «House Flipper» e musical. Ora puoi vedere tu stesso questo mix di generi non convenzionali. Unademo è disponibile per il PC. L'uscita è prevista per il prossimo anno.
Data: 2026
Rilasciato per: Xbox Series X/S, PC
Questi giochi sono già stati rilasciati e riceveranno dei trailer per nuovi contenuti o aggiornamenti:
Come, non hai ancora giocato a «Battlefield 6»?! È arrivato il momento di recuperare. Attualmente è in corso un periodo di prova gratuita fino al 2 dicembre alle 13:00 CET. Buon divertimento!
Data: a partire da ora
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
La beta della nuova «espansione di World of Warcraft» « Midnight» è attualmente in corso. Blizzard ha annunciato la data di lancio ufficiale: 3 marzo 2026 alle 0:00 CET. Se hai già preordinato l'espansione, potrai accedere in anticipo alle dimore, una delle caratteristiche principali del DLC, a partire dal 3 dicembre.
Data: 3 marzo 2026
Rilasciato per: PC
Nel nuovo trailer del prossimo «DLC Nightreign» puoi vedere come lo «Scholar» combatte ogni tipo di mostruosità - in particolare con un libro.
Data: 4 dicembre
Lasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
L'insolito gioco open-world di moda «Infinity Nikki» è stato pubblicato lo scorso anno per PS5 e PC. Il colpo di scena: le abilità del tuo personaggio sono legate ai tuoi abiti. Kevin ha dato un'occhiata al titolo al momento del lancio e ha pensato che fosse buono - anche se è rimasto confuso da alcuni aspetti del gioco di abbigliamento.
Con la versione 2.0 è stato rilasciato un enorme aggiornamento che include una nuova mappa, missioni aggiuntive, eventi e abiti. Se non si trattasse di un gioco free-to-play con meccaniche gacha, gli darei un'occhiata.
Per qualche motivo, Ubisoft ha deciso di rilasciare una collaborazione a tempo limitato con l'anime cult «Attack on Titan» in «Assassin's Creed: Shadows». Onestamente, odio questa «Fortnitizzazione» dei giochi per giocatore singolo. Perché è necessario? Chi l'ha chiesto? Non si può lasciare che il single-player sia single-player senza le stronzate del servizio live?
Le prime reazioni dei fan che hanno giocato a questo DLC senz'anima sono state estremamente negative. Dopo tutto
Data: a partire da ora
Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC
