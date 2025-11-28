Novità e trend 2 0

I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana in un colpo d'occhio

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 29.11.2025

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti del mondo dei videogiochi dell'ultima settimana (dal 22 al 29 novembre).

Sulla copertina, da sinistra a destra: «Infinity Nikki 2.0», «Flipping is Hard», «World of Warcraft: Midnight».

Nonostante la follia del Black Friday e del Giorno del Ringraziamento, alcuni studi e case editrici hanno deciso di rilasciare alcuni trailer interessanti. Quindi prenditi una pausa dalla follia dello shopping, siediti e goditi i trailer più emozionanti, divertenti e belli dell'ultima settimana.

Giochi o DLC appena annunciati

Questi titoli sono stati annunciati la scorsa settimana:

«Flipping is Hard» - da capovolgere

Impersona uno smartphone (Nokia 3210?) che è caduto in un tombino. Ora deve farsi strada attraverso una fogna colorata per tornare dal suo proprietario in superficie. Poiché si tratta di uno smartphone senza arti mobili, può risalire solo inclinandosi e ruotando. La cosa brutta è che basta una mossa sbagliata per cadere di nuovo molto in basso.

Ricorda altri giochi che fanno saltare i nervi ai giocatori, come «Egging On» o «Getting Over It».

Data: 2026

Rilasciato per: PC

«Rune Dice» - Pixel Dice

Sembra un mix di «Peglin», «Balatro» e Pinball. In questo deckbuilder roguelike, metti insieme una serie di dadi che attivano vari effetti. Li usi per combattere mostri pericolosi. Sembra che possa creare dipendenza.

Data: 2026

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia

«Timesplitters Rewind» - è stato a lungo atteso

Questo gioco è un progetto dei fan che è stato in sviluppo per oltre dieci anni. Ora sta vedendo la luce in Early Access. Puoi scaricarlo direttamente dal sito del team di sviluppo - non sarà disponibile su Steam per motivi di licenza.

Il titolo è una remasterizzazione di un gioco che è stato sviluppato per dieci anni.

Il titolo è una rimasterizzazione della trilogia «Timesplitters», uscita nei primi anni 2000. Contiene le migliori mappe, modalità, sfide e contenuti della storia dei giochi ufficiali. Secondo le sue stesse dichiarazioni, è «la più grande quantità di contenuti mai offerta gratuitamente e senza opzioni di monetizzazione in un gioco». La condizione posta dai licenziatari (attualmente THQ Nordic) era che gli sviluppatori di hobby non guadagnassero nulla dal progetto.

Data: al momento

Rilasciato per: PC

«Wild Blue Skies» - sembra familiare

Se Nintendo non vuole continuare la sua serie di giochi «Star Fox», gli sviluppatori indie dovranno sostituirla. «Wild Blue Skies» sembra un Kopie omaggio ai classici sparatutto on-rails di «Star Fox» un tempo. Carino. Nello studio è coinvolto anche un certo Giles Goddard, già coinvolto nello sviluppo di«Star Fox» per SNES.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Paralives» - impressioni dettagliate sul gameplay

La simulazione di vita è stata rinviata al 25 maggio del prossimo anno. Per colmare l'attesa, ecco un approfondimento dettagliato sul gameplay del concorrente «Sims».

Data: 25 maggio 2026

Rilasciato per: PC

«There Are No Ghosts At the Grand» - guarda la demo

Phil ha già provato il gioco dal nome ingombrante alla Gamescom ed è stato (gioco di parole). Un mix selvaggio di «Powerwash Simulator», «House Flipper» e musical. Ora puoi vedere tu stesso questo mix di generi non convenzionali. Unademo è disponibile per il PC. L'uscita è prevista per il prossimo anno.

Data: 2026

Rilasciato per: Xbox Series X/S, PC

Trailer dei giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati e riceveranno dei trailer per nuovi contenuti o aggiornamenti:

«Battlefield 6» - Gioca ora gratuitamente

Come, non hai ancora giocato a «Battlefield 6»?! È arrivato il momento di recuperare. Attualmente è in corso un periodo di prova gratuita fino al 2 dicembre alle 13:00 CET. Buon divertimento!

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«World of Warcraft: Midnight» - ci vorrà un po' prima del lancio

La beta della nuova «espansione di World of Warcraft» « Midnight» è attualmente in corso. Blizzard ha annunciato la data di lancio ufficiale: 3 marzo 2026 alle 0:00 CET. Se hai già preordinato l'espansione, potrai accedere in anticipo alle dimore, una delle caratteristiche principali del DLC, a partire dal 3 dicembre.

Data: 3 marzo 2026

Rilasciato per: PC

«Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows» - nuova classe

Nel nuovo trailer del prossimo «DLC Nightreign» puoi vedere come lo «Scholar» combatte ogni tipo di mostruosità - in particolare con un libro.

Data: 4 dicembre

Lasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Infinity Nikki 2.0» - Open world per fashionisti

L'insolito gioco open-world di moda «Infinity Nikki» è stato pubblicato lo scorso anno per PS5 e PC. Il colpo di scena: le abilità del tuo personaggio sono legate ai tuoi abiti. Kevin ha dato un'occhiata al titolo al momento del lancio e ha pensato che fosse buono - anche se è rimasto confuso da alcuni aspetti del gioco di abbigliamento.

Con la versione 2.0 è stato rilasciato un enorme aggiornamento che include una nuova mappa, missioni aggiuntive, eventi e abiti. Se non si trattasse di un gioco free-to-play con meccaniche gacha, gli darei un'occhiata.

«Assassins Creed: Shadows» - Collaborazione con «Attack on Titan»

Per qualche motivo, Ubisoft ha deciso di rilasciare una collaborazione a tempo limitato con l'anime cult «Attack on Titan» in «Assassin's Creed: Shadows». Onestamente, odio questa «Fortnitizzazione» dei giochi per giocatore singolo. Perché è necessario? Chi l'ha chiesto? Non si può lasciare che il single-player sia single-player senza le stronzate del servizio live?

Le prime reazioni dei fan che hanno giocato a questo DLC senz'anima sono state estremamente negative. Dopo tutto

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Mi piace questo articolo! A 2 persone piace questo articolo







