I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana in un colpo d'occhio

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 2.11.2025

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti del mondo dei videogiochi dell'ultima settimana (dal 24 ottobre al 31 ottobre).

In copertina, da sinistra a destra: «Transport Fever 3», «Aphelion», «Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition».

La carrellata di trailer di questa settimana include sorprese da Nintendo e EA, bellissimi giochi horror, simulazioni molto attese ed emozionanti aggiornamenti di giochi già usciti.

Nuovi annunci

Questi giochi sono stati annunciati la scorsa settimana:

«Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition» - ritorno all'isola

A sorpresa, Nintendo ha annunciato un aggiornamento completo dell'accogliente simulazione di vita «Animal Crossing: New Horizons» per la Switch 2. La versione originale è stata rilasciata per Switch durante la pandemia di coronavirus del 2020 e ha rappresentato per molti fan una gradita fuga in un dolce mondo in cui volpi e conigli si danno letteralmente la buonanotte.

La nuova edizione per Switch 2 offre i seguenti vantaggi:

Risoluzione 4K

Controllo del mouse per decorare e dipingere

Un nuovo megafono da utilizzare con il microfono incorporato

Funzioni online migliorate (12 invece di 8 giocatori, oltre all'integrazione della chat di gioco - inclusi microfono e telecamera)

In contemporanea verrà rilasciato anche un aggiornamento gratuito, di cui potranno beneficiare sia i giocatori di Switch 1 che di Switch 2. Questo include:

Data: 15 gennaio 2026

Rilasciato per: Switch 2

«Battlefield Redsec»: Battle Royale gratuito

A poche settimane dal successo del lancio di «Battlefield 6», EA raddoppia e rilascia una modalità battle royale gratuita con «Redsec». Non è necessario possedere il gioco principale per poter giocare ai videogiochi.

Si tratta di una modalità gratuita.

Puoi saperne di più in questo articolo:

Data: già disponibile

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Florist» - bellissimo horror

L'ho sempre saputo. Le piante sono inquietanti. Il modo in cui mettono radici nei loro vasi, crescono e ... vegetano. Disgustoso. Lo studio di sviluppo Unclear Games è dello stesso parere. Con «The Florist», ha annunciato un titolo horror in cui vari fiori ed erbe sono pronti a colpirti. Ricorda un po'«Resident Evil».

Nessun potere ai fiori!

Data: 27 febbraio 2026

Rilasciato per: console e PC

«Loulan» - un mix nostalgico

Prendi un pizzico di «Prince of Persia» e mescolalo con le nostalgiche «vibrazioni di God of War». Il risultato: «Loulan». Un gioco che proviene dal «China Hero Project» di Sony e che verrà rilasciato in esclusiva per la PS5. Possiamo solo sperare che questo gioco sia migliore di l'ultimo China game per la console di Sony.

Data: ???

Rilasciato per: PS5, PC

«Project Tal» - Action RPG dalla Corea del Sud

Anche noi facciamo degli errori. La scorsa settimana, il trailer di annuncio di «Project Tal» ci è sfuggito. Peccato, perché il video sembra assolutamente spettacolare. Bellissimi paesaggi, battaglie sanguinose e sequenze di volo su gigantesche creature-uccello. Si dice che il gioco sia fortemente ispirato alla mitologia coreana. Probabilmente ci vorrà un po' di tempo prima del rilascio.

Data:????

Rilasciato per: PS5, PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla trama

«Resident Evil: Requiem» - Maggie Robertson crea hype

Il blockbuster horror di Capcom torna con un briefing «» che ripercorre la storia della serie di giochi. Un piccolo aggiornamento per farti entrare nella storia del nono capitolo quando uscirà a febbraio del prossimo anno. Il video è condotto da Maggie Robertson, che ha interpretato la bezaubernde terrificante Lady Dimitrescu in «Resident Evil Village».

Data: 27 febbraio 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Transport Fever 3» - primo trailer di gioco

Lo studio svizzero Urban Games presenta tutti i tipi di veicoli nel primo trailer di gioco di «Transport Fever 3». Oltre 275 modelli sono stati inseriti nell'ultimo capitolo della famosa serie di simulazione di trasporti

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes» - una nuova prospettiva

A circa due anni dal lancio del gioco «Avatar» di Ubisoft, l'adattamento del kolossal di James Cameron riceve un aggiornamento a pagamento. «From the Ashes» offre una nuova storia basata sul terzo capitolo della saga, «Avatar: Fire and Ash». Anche il sistema di combattimento è stato rivisto e ora c'è anche una prospettiva in terza persona. L'espansione sarà rilasciata in tempo per l'uscita al cinema del terzo film a dicembre.

Data: 19 dicembre

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Aphelion» - bloccati su un pianeta alieno

Lo studio Don't Nod, noto per «Life is Strange» e «Jusant», fornisce nuove informazioni sul suo gioco di avventura fantascientifica. Sei bloccato su un pianeta alieno e devi lottare per la sopravvivenza. Il mostro alla fine mi ricorda il mostro di fumo di «Lost». Interessante.

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Vampire Survivors: Ante Chamber» - folle crossover

Dopo l'aggiornamento gratuito per la cooperativa online, arriva la prossima espansione per il coinvolgente gioco che ha praticamente fondato un nuovo genere con il suo «concetto di Reverse Bullethell». Con «Ante Chamber» il mondo del poker roguelike «Balatro» entra nel gioco dei vampiri. Un crossover fantastico.

Data: a partire da ora

Lasciato per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Mac, Android, iOS

«Routine» - il gioco sta finalmente arrivando?

Il gioco horror «Routine» è stato originariamente annunciato dallo studio Lunar Software nel 2012 e doveva essere pubblicato nel 2013. In seguito a problemi finanziari e all'insoddisfazione interna per la direzione in cui il gioco si stava sviluppando, la produzione è stata annullata.

Nel 2022, lo studio ha riesumato il progetto abbandonato e lo ha rilanciato con un nuovo editore. Il risultato: una cupa esperienza horror su una stazione lunare abbandonata piena di robot inquietanti. Nel nuovo trailer viene rivelata per la prima volta una data di uscita.

Data: 4 dicembre

Rilasciato per: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Timberborn» - Nice Beaver

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Gioco di slitta» - rilassati

Un progetto di uno sviluppatore solitario che seguo da tempo. Il concetto è semplice: ti incontri con i tuoi amici per andare insieme in slitta. Oppure puoi rilassarti nel lodge, dove puoi cantare al karaoke, giocare a freccette o sorseggiare un caffè caldo. È possibile anche giocare a curling, fare battaglie a palle di neve o semplicemente sedersi intorno al fuoco e chiacchierare. Un concetto di gioco meravigliosamente non convenzionale.

Nel nuovo trailer, lo sviluppatore annuncia che il suo progetto preferito è ora disponibile anche su Xbox e su Game Pass. Questo mi rende felice per lui. Il mondo ha bisogno di più giochi in cui ci si possa rilassare in compagnia di buffe rane.

Data: ???

Rilasciato per: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

