Guarda il grande livestream di Switch 2

4.6.2025

Per celebrare il lancio della Switch 2, stiamo giocando ai videogiochi della nuova offerta in diretta. Potrai guardare, giocare e persino vincere qualcosa. Lo streaming inizia il 5 giugno alle 11.00.

Ecco il giorno che i fan di Nintendo stavano aspettando: Il 5 giugno uscirà la Switch 2. Per festeggiare, stiamo trasmettendo in streaming cinque ore di gioco e mettendo alla prova il dispositivo, accessori compresi. C'è molto da giocare, soprattutto l'esclusiva per Switch 2 «Mario Kart World». Questo segna la strada verso il successo della prima console ibrida.

Potrai non solo guardarci, ma anche giocare con noi, a patto che sia arrivata anche la tua Switch 2. Cercheremo di creare una lobby pubblica per le partite multiplayer. Così potrai fischiare i gusci di tartaruga intorno alle nostre orecchie.

Concorso

Stiamo organizzando un piccolo concorso. Puoi trovare i dettagli nel livestream. Potrai vincere i seguenti premi:

Potrai vincere i seguenti premi:

Dove posso trovare lo streaming?

Lo streaming avviene su Twitch e Youtube.

Cosa si trasmette?

L'intero programma si presenta così:

11:00-12:00 Mario Kart World

12:00-12:10 Competizione

12:10-12:45 Survival Kids

12:45-13:15 Fast Fusion

13:15-13:30 Cyberpunk 2077

13:30-14:00 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

14:00-14:45 Giochi per gamecube

14:45-15:15 Fortnite

15:15-15:30 Risoluzione della lotteria

15:30-16:00 Mario Kart World

«Mario Kart World»

Nel successore di «Mario Kart 8» ci sono gare multiplayer fino a 24 persone. Questo promette ancora più caos e azione. Ci sono anche nuovi personaggi. Tra questi, la mucca del pascolo, un Goomba o la Pianta Piranha. Per tutti loro ci sono diversi costumi da sbloccare. Con il fiore di ghiaccio e il martello, ci sono anche nuove armi da guerra per fermare i tuoi avversari.

«Survival Kids»

Questo gioco cooperativo non ha più molto in comune con l'omonimo gioco per Game Boy Color del 1999. Quattro bambini sono bloccati in un mondo misterioso e devono trovare la strada di casa nel classico stile survival.

«Fast Fusion»

Sembra «Wipeout» e ci gioca anche - almeno questo è quello che suggerisce il trailer. Anche se non sembrano esserci armi. Tuttavia, sono garantite gare frenetiche con velocisti futuristici.

«Cyberpunk 2077»

Il gioco di ruolo d'azione a mondo aperto del 2020 fa il salto su Switch 2. Scopriremo quanto della grafica opulenta è rimasta e quanto è fluido il gioco nel livestream.

«The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition»

60 fotogrammi al secondo, HDR e una risoluzione più alta sono offerti dalla versione Switch 2 di «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom». Vediamo se l'aggiornamento a pagamento vale la pena.

Gamecube

La gamma Nintendo Classic viene ampliata per includere il Gamecube. Gli abbonati a Switch Online e al pacchetto di espansione avranno accesso a «The Legend of Zelda: The Wind Waker», «F-Zero GX» e «Soul Calibur II» al lancio di Switch 2. Sono già stati annunciati altri sette titoli.

«Fortnite»

Siamo sempre pronti per un round di battle royale. Soprattutto ora che possiamo giocare al popolare gioco multiplayer anche sulla console con il mouse. Più precisamente, con i Joy-Con, che possono essere utilizzati come tali su Switch 2.

Naturalmente, risponderemo a tutte le tue domande durante lo streaming. Sia qui nella colonna dei commenti che durante il livestream, dicci cosa ti passa per la testa.

