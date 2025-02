Novità e trend 5 1

Francia: Apple potrebbe presto dover disattivare la protezione per il tracciamento delle app

Dal 2021, gli utenti dei prodotti Apple devono autorizzare esplicitamente il tracciamento (pubblicitario) da parte delle app. Presto questo non sarà più necessario in Francia.

Apple potrebbe essere costretta a disattivare la funzione di tracciamento trasparente delle app in Francia. Alla base del possibile ordine c'è un'indagine dell'autorità antitrust francese sull'App Tracking Transparency Framework (ATTF) di Apple. Apple lo ha introdotto nel 2021. Il sistema obbliga i fornitori di app a ottenere il consenso degli utenti prima di poter raccogliere ed elaborare i loro dati o le loro attività a fini pubblicitari.

Questo pop-up potrebbe presto non apparire più sugli iPhone francesi.

Apple afferma in un comunicato che questa funzione è importante per la protezione dei dati degli utenti. Un argomento che sta comunque a cuore ad Apple. Le voci critiche, invece, criticano lo svantaggio competitivo a cui andrebbero incontro i fornitori di app. Il modello di business che permette di offrire un'app gratuitamente dipende dalla raccolta e dall'utilizzo di pubblicità. Questa finanzia i costi di sviluppo dell'applicazione. Il calo delle entrate mette a rischio il modello di business.

Questo è particolarmente contraddittorio in quanto Apple non si è imposta standard così elevati. Questi elevati standard di protezione dei dati spesso non si applicano alle app di Apple. Apple raccoglie i dati degli utenti nel suo ecosistema e attraverso le sue app, che utilizza specificamente per la pubblicità personalizzata. Ad esempio, inserendo nell'App Store app che vengono progettate in modo diverso in base al comportamento degli utenti. Si tratta di un'enorme disparità di trattamento.

L'autorità francese prevede sanzioni severe

Ora sembra che l'indagine dell'autorità antitrust francese confermi questa impressione. L'autorità accusa Apple di aver creato "condizioni discriminatorie, non obiettive e non trasparenti" per l'utilizzo dei dati degli utenti. Secondo gli addetti ai lavori, l'autorità antitrust francese comunicherà la sua decisione ad Apple questa primavera e chiederà all'azienda di disattivare il tracciamento delle app per gli utenti francesi. Questo è quanto riportato, tra gli altri, dall'agenzia di stampa Reuters. L'azienda potrebbe anche incorrere in una multa salata (fino al dieci percento del fatturato globale dell'azienda). Apple non è d'accordo.

Apple però non è d'accordo. Per loro la protezione della privacy è fondamentale. "Crediamo che i dati degli utenti appartengano agli utenti e che questi ultimi debbano decidere autonomamente se condividerli", ha dichiarato in un comunicato. Apple nega inoltre che il tracciamento delle app non venga utilizzato per le sue stesse applicazioni. Tuttavia, questo non è stato preso in considerazione dalle autorità antitrust. Sono già in corso indagini corrispondenti anche in altri paesi dell'UE, come la Germania e l'Italia.

