"Active 2": Il nuovo smartwatch entry-level economico di Amazift

Patrick Bardelli Traduzione: tradotto automaticamente 18.2.2025

L'"Active 2" di Amazfit offre decine di funzioni sportive, di rigenerazione e di salute. Lo smartwatch è disponibile in due versioni, entrambe con un nuovo sensore ottico. L'"Active 2" è il primo smartwatch dotato del nuovo sistema operativo Zepp OS 4.5.

Con l'Amazfit "Active 2", le sportive amatoriali dovrebbero essere in grado di allenarsi tanto bene quanto gli atleti più ambiziosi. Lo scrive il produttore in un comunicato stampa. L'ultimo modello del marchio cinese è ora disponibile al prezzo di 99 euro nella versione standard e di 129 euro nella versione premium.

Secondo Amazift, l'orologio offre un supporto completo per l'allenamento con oltre 160 modalità sportive, tra cui funzioni speciali per le gare di Hyrox o padel tennis. Grazie al sensore BioTracker 6.0 PPG, "l'orologio fornisce dati precisi sulla frequenza cardiaca, sulla qualità del sonno e sulla rigenerazione - ideale per la gestione dell'allenamento professionale", continua il produttore.

Il nuovo Active 2 con display Amoled.

Fonte: Amazfit

Mappe offline gratuite, ampio supporto alla formazione

Secondo Amazift, il display Amoled da 1,32 pollici offre un picco di luminosità di 2000 nit. L'alloggiamento e i comandi dell'orologio sono in acciaio inossidabile. I pulsanti sono posizionati in basso in modo da non limitare i movimenti del polso durante l'allenamento. L'"Active 2" è dotato di sensori ottici di ultima generazione. Insieme all'accelerometro, al giroscopio e agli algoritmi migliorati per la frequenza cardiaca e il sonno, lo smartwatch è stato progettato per offrire misurazioni di dati alla pari con l'Amazfit "T-Rex 3".

Secondo il produttore, lo smartwatch supporta oltre 160 tipi di sport: resistenza, tecnica, forza. L'orologio consente agli utenti di cambiare la visualizzazione dei parametri di allenamento e di personalizzarli in base alle proprie esigenze"."Offre anche mappe offline gratuite, riconosce 25 esercizi per diversi gruppi muscolari e valuta la qualità dell'allenamento della forza in termini di continuità, ritmo o stabilità dei movimenti, tra le altre cose.

Inoltre, l'"Active 2" offre il supporto gratuito di Zepp Coach. Questo assistente all'allenamento basato sull'intelligenza artificiale crea piani di allenamento personalizzati in base al livello sportivo dell'utente. In alternativa, è possibile creare i propri piani di allenamento e caricarli sull'orologio. Secondo il comunicato stampa, l'"Active 2" è il primo orologio sportivo Amazfit con il nuovo sistema operativo Zepp OS 4.5 con assistente vocale intelligente, nuovo centro notifiche, tastiera di sistema e funzioni accessibili.

Il nostro ufficio acquisti sta chiarendo se e quando avremo il prodotto nel nostro assortimento. Se possibile, faremo una prova della tecnologia e ne riferiremo.

Immagine di copertina: Amazfit

