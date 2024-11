Ruag développe un smartphone pour la communication sécurisée

Dans le cadre d'un nouveau projet, le groupe technologique Ruag modifie un smartphone Samsung pour tous ceux qui souhaitent échanger des informations sur une plateforme sécurisée.

Complément du 20.11.2024 : selon Ruag, le smartphone Guardian n'est pas exclusif à l'armée et aux organisations d'intervention d'urgence, mais doit permettre "à tous les milieux intéressés d'échanger des informations sur une plate-forme sécurisée"

Un smartphone appelé "Guardian" est un nouveau projet de communication sécurisée. C'est l'entreprise d'armement Ruag MRO qui en est responsable. Le prototype actuel devrait également fonctionner par satellite dans un avenir proche.

Il est basé sur un smartphone Samsung produit en série et pourrait être utilisé, par exemple, pour la communication entre l'armée et les autorités. L'objectif est d'établir une connexion à la fois via la 5G et via un réseau de satellites.

Le smartphone sécurisé est basé sur un appareil Samsung. Peut-être un Galaxy S Ultra?

Source : Ruag

Le système d'exploitation de l'appareil a été modifié pour assurer la sécurité des données la plus complète possible. Comme l'explique Kirsten Hammerich, porte-parole de Ruag, au "Walliser Bote", "les éléments qui ne peuvent pas être vérifiés, qui n'impliquent pas d'exigences de productivité, qui se connectent à des tiers ou qui envoient des données à des tiers [...] ont été supprimés du système d'exploitation".

Tous les éléments nécessaires sont remplacés par des alternatives qui peuvent être gérées par l'utilisateur. Ainsi, le smartphone peut être entièrement contrôlé et répond ainsi, selon Ruag, à la classification "confidentiel" de l'armée.

Par exemple, il n'y a pas d'applications de Google ou d'autres fournisseurs tiers sur le smartphone, mais un magasin d'applications propre et un cryptage des données. La communication se fait via le service de messagerie suisse Threema. Pour la transmission sécurisée des données, il est prévu d'utiliser la technologie Scion de l'EPF de Zurich. Cette architecture Internet est déjà utilisée avec succès dans des entreprises telles que le Secure Swiss Finance Network (SSFN).

Le service de messagerie Threema permet entre autres de communiquer en toute sécurité

Source : Pexels

Guardian est actuellement encore en phase pilote. Le système satellitaire n'est lui aussi qu'au stade de la planification. Jusqu'à présent, Ruag a reçu l'approbation pour le nouveau système de communication de l'armée suisse (Ersa IMFS), qui devrait remplacer à partir de 2030 le réseau de communication sécurisé pour les organisations à feu bleu (police, pompiers, services sanitaires...) appelé Polycom.

Pour que les smartphones puissent communiquer via des satellites, RUAG prévoit d'en mettre jusqu'à 40 en orbite autour de la Terre. La question de savoir comment et dans quelle mesure cela sera possible est encore à l'étude. C'est pourquoi une collaboration avec Wisekey semble judicieuse. L'entreprise de sécurité a déjà développé des satellites pour l'armée à des fins de test.

Le nouveau système de communication devrait être moins cher, plus efficace et plus fiable que Polycom. Cela est notamment possible parce que les satellites coûtent aujourd'hui beaucoup moins cher qu'il y a quelques années, selon Carlos Creus Moreira, fondateur et CEO de Wisekey. La capacité du téléphone "Guardian" à communiquer avec le satellite de Wisekey devrait être testée pour la première fois en 2025.