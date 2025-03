Nouveautés + tendances 5 0

Playstation Plus : 5 jours d'abonnement gratuit après une panne du PSN

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 4/3/2025

Début février, le Playstation Network a été paralysé pendant environ une journée. Sony a promis une compensation. Celle-ci est désormais mise en œuvre progressivement. Pour savoir ce que vous devez savoir, cliquez ici.

Le 8 février 2025, les utilisateurs du réseau Playstation du monde entier ont subi une panne qui a duré presque une journée entière. Cet incident a entraîné des perturbations de grande ampleur qui ont empêché des millions de joueurs d'accéder aux services en ligne, de jouer à des jeux (multijoueurs) ou d'utiliser le stockage en nuage. En réponse à ces désagréments, Sony a annoncé une compensation pour les membres Playstation Plus concernés.

Sony a promis que tous les abonnés PS-Plus recevront une prolongation automatique de leur abonnement de cinq jours. Cette mesure vise à compenser le temps perdu par les utilisateurs pendant la panne. Elle s'est toutefois fait attendre jusqu'à présent.

Il est désormais clair que la prolongation est actuellement appliquée progressivement aux comptes des utilisateurs, ce qui signifie que certains membres peuvent déjà voir les jours supplémentaires, tandis que d'autres doivent encore attendre : comme par exemple mon collègue Domi

Où vérifier si j'ai déjà reçu mon indemnisation?

Pour vérifier si votre indemnité a déjà été créditée, vous pouvez aller dans les paramètres de votre compte PS, sous "Utilisateurs et comptes" > "Compte" > "Paiement et abonnements" > "Abonnements" pour voir la date du prochain paiement. Si le renouvellement a déjà été effectué, la date sera décalée de cinq jours. Vous pouvez également vérifier le renouvellement via l'application PlayStation dans "Gestion des abonnements".

L'utilisateur Reddit InfiniteTurnover1 a reçu un mail d'information de Sony concernant l'indemnisation suite à la panne du PSN.

Source : InfiniteTurnover1 / Reddit

Certains utilisateurs ont confirmé sur les médias sociaux qu'ils avaient déjà reçu l'indemnisation, sans notification explicite de Sony. D'autres attendent toujours d'être crédités et se disent préoccupés par le manque de communication de Sony. L'entreprise a toutefois assuré que tous les utilisateurs concernés recevraient le renouvellement dans les jours à venir. L'indemnisation ne concerne d'ailleurs que les abonnés actifs. Ceux qui n'avaient pas d'abonnement PS-Plus en cours n'auront rien.

Que faire si je ne reçois rien?

Si vous ne constatez aucun changement au bout d'une semaine, il est conseillé de contacter le support client pour vous assurer que l'indemnisation est correctement appliquée.

La raison pour laquelle le Playstation-Network a été inaccessible aussi longtemps ce jour-là n'est d'ailleurs toujours pas claire à ce jour. Sony s'est contenté d'évoquer des "problèmes opérationnels" non précisés.

Photo d’en-tête : Domagoj Belancic / Captures d'écran

