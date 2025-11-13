Nouveautés + tendances 1 2

McConaughey et Caine donnent leur voix à l'IA

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 14/11/2025

D'abord, l'actrice IA Tilly Norwood a suscité l'indignation, maintenant Hollywood lui-même suit : Matthew McConaughey et Michael Caine accordent une licence pour leurs voix à une IA. Cela ouvre un nouveau débat sur la créativité et le contrôle.

Les voix hollywoodiennes deviennent immortelles - ou du moins numériques. Matthew McConaughey et Sir Michael Caine ont officiellement accepté que leurs voix survivent sous forme de clones d'IA. Cela est rendu possible par la société américaine ElevenLabs, qui est actuellement en train de créer un véritable métavers vocal, comme ils le montrent dans une vidéo impressionnante avec une voix générée par l'IA.

Les deux acteurs ont signé une bonne affaire avec la société new-yorkaise. McConaughey va même plus loin : il investit dans ElevenLabs et utilise lui-même la technologie. Son bulletin d'information audio «Lyrics of Livin'» sera bientôt disponible en espagnol - avec sa propre voix, bien sûr, mais générée par l'IA.

Caine, quant à lui, fera partie de ce que l'on appelle Iconic Voice Marketplace. Il s'agit d'une plateforme sur laquelle les sociétés de production ou les créatifs peuvent acheter la licence d'utiliser sa voix pour leurs propres projets, par exemple pour des livres audio ou des documentaires. Cela fait froncer les sourcils, non seulement à Hollywood, mais aussi chez nous, dans l'épisode actuel du podcast Tech Telmechtel à partir de la minute 31:26:

«L'innovation ne doit pas remplacer l'humanité - mais la célébrer»

C'est ainsi que Caine décrit lui-même l'idée derrière sa bonne affaire. L'acteur de 92 ans dit qu'ElevenLabs permet de préserver et de partager «voix, non pas pour les remplacer, mais pour les célébrer». McConaughey semble tout aussi enthousiaste : l'IA devrait aider à rendre les histoires «accessibles dans plus de langues et à plus de gens».

Phil Collins a chanté dans le Tarzan de Disney «» dans des dizaines de langues. McConaughey fait maintenant parler l'IA à sa place en espagnol. Et en espagnol.

Source : «The Wolf of Wallstreet»

ElevenLabs se positionne ainsi délibérément à contre-courant de ces entreprises qui se contentent de capter et de recréer des voix sur Internet sans consentement, sans contrôle et sans compensation. Le nouveau modèle de licence doit changer cela : Seuls ceux qui libèrent volontairement leur voix sont répertoriés dans la Marketplace. Outre Caine, on y trouve déjà des personnalités légendaires comme Judy Garland, John Wayne ou Alan Turing.

De Tilly Norwood à ElevenLabs, même débat, autre page

Début octobre, la présentation de la première actrice IA, Tilly Norwood, au Festival du film de Zurich avait déjà suscité une indignation mondiale. A l'époque, Hollywood avait accusé l'entrepreneuse néerlandaise Eline van der Velden, la créatrice de Norwood, de remplacer de vraies actrices. Aujourd'hui, l'histoire continue, mais avec une différence de taille : au lieu de «voix volées», il s'agit de voix sous licence.

La question reste cependant la même : où s'arrête l'innovation, et où commence le soldes de la créativité, quand même des acteurs de légende comme Michael Caine font cloner leur voix?

L'idée semble éthiquement saine, mais elle laisse un goût amer. En effet, alors que certaines stars travaillent désormais de manière contrôlée à leur propre immortalité numérique, de nombreux comédiens de doublage et jeunes talents craignent pour leur avenir. Pourquoi réengager quelqu'un quand on peut obtenir la voix d'une star mondiale pour quelques dollars?

Ce qui reste : une nouvelle ère commence

C'est précisément ce qui fait débat aux États-Unis depuis des mois. Sous le slogan «Consent, Compensation, Control», des syndicats comme SAG-AFTRA réclament - plus fort que jamais depuis le cri de Tilly-Norwood - des règles claires : Consentement, rémunération équitable et contrôle de son vote. Le modèle d'ElevenLabs répond à ces points. Personne ne peut le nier et se mettre à nouveau en grève pour cette raison.

L'avenir nous dira si «célèbre vraiment l'humanité», comme le dit Caine, ou si ce n'est que le début de la fin des vraies voix. Ce qui est sûr, c'est que l'IA parle depuis longtemps avec - et maintenant aussi avec la voix de Matthew McConaughey et Michael Caine.

Photo d’en-tête : "Interstellar"

