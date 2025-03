Nouveautés + tendances 6 0

Gagnez vos billets pour la « Balade des Grands Murs » de la Maison Gilliard

Nous offrons 2 x 2 billets par tirage au sort pour la randonnée gourmande « Balade des Grands Murs » qui aura lieu le 24 mai 2025. Laissez-vous guider à travers les terrasses historiques et profitez d’une dégustation exclusive avec une vue à couper le souffle !

La Maison Gilliard compte parmi les caves suisses les plus respectueuses des traditions. L’entreprise a été fondée en 1885 à Sion et allie depuis lors tradition et innovation. La randonnée gourmande la « Balade des Grands Murs » est un moment fort du calendrier annuel. Le circuit traverse les vignobles des Domaines des Grands Murs et offre à ses hôtes la possibilité de découvrir des vins nobles directement sur leur lieu d’origine. Outre la dégustation des vins valaisans de première qualité, les participants et participantes peuvent profiter du magnifique paysage des terrasses historiques qui s’étendent sur les hauteurs de Sion.

Concours

Il vous suffit de répondre correctement à la question ci-dessous pour participer au tirage au sort. La date limite de participation est fixée au 31 mars 2025. Veuillez noter que la participation n’est possible qu’en étant connecté avec votre compte client.

Question du concours Quel anniversaire le célèbre vignoble valaisan Maison Gilliard fête-t-il cette année ? 100 ans 120 ans 140 ans Conditions de participation Participer

Si vous gagnez, vous serez averti par e-mail et les billets vous seront envoyés par la poste. Tout paiement en espèce de la valeur du bon d’achat est exclu.

