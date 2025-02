Nouveautés + tendances 1 0

"Active 2" : La nouvelle smartwatch d'entrée de gamme à bas prix d'Amazift

Patrick Bardelli Traduction: traduction automatique 18/2/2025

L'"Active 2" d'Amazfit offre des dizaines de fonctions sportives, de récupération et de santé. La smartwatch est disponible en deux versions, toutes deux équipées d'un nouveau capteur optique. L'"Active 2" est la première smartwatch équipée du nouveau système d'exploitation Zepp OS 4.5.

L'Amazfit "Active 2" devrait permettre aux sportives amateurs de s'entraîner tout comme les athlètes ambitieux. C'est ce qu'écrit le fabricant dans un communiqué de presse. Le dernier modèle de la marque chinoise est disponible dès maintenant au prix de 99 euros pour la version standard et 129 euros pour la version premium.

Selon Amazift, la montre offre un soutien complet à l'entraînement avec plus de 160 modes sportifs, dont des fonctions spécifiques pour les compétitions d'hyrox ou de padel-tennis. Grâce au capteur BioTracker 6.0 PPG, "la montre fournit des données précises sur la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil et la récupération - idéal pour une gestion professionnelle de l'entraînement", écrit encore le fabricant.

La nouvelle Active 2 avec écran Amoled.

Source : Amazfit

Cartes gratuites hors ligne, support d'entraînement complet

L'écran Amoled de 1,32 pouce offre un pic de luminosité de 2000 nits, selon Amazift. Le boîtier et les commandes de la montre sont en acier inoxydable. Les boutons sont placés bas, de sorte qu'ils ne limitent pas les mouvements du poignet pendant l'entraînement. L'"Active 2" intègre un capteur optique de dernière génération. Avec l'accéléromètre, le gyroscope et des algorithmes améliorés de fréquence cardiaque et de sommeil, la smartwatch devrait offrir des mesures de données du niveau de l'Amazfit "T-Rex 3".

Selon le fabricant, la smartwatch prend en charge plus de 160 types de sport : endurance, technique, force. " La montre permet aux utilisateurs de modifier les vues avec les paramètres d'entraînement et de les adapter à leurs besoins individuels."Elle propose également des cartes hors ligne gratuites et reconnaît 25 exercices pour différents groupes musculaires et évalue la qualité de l'entraînement de musculation, notamment en termes de continuité, de rythme ou de stabilité des mouvements.

En outre, "Active 2" offre une assistance gratuite grâce à Zepp Coach. Cet assistant d'entraînement basé sur l'intelligence artificielle crée des plans d'entraînement adaptés au niveau sportif de l'utilisateur et de l'utilisatrice. Il est également possible de créer ses propres plans d'entraînement et de les télécharger sur la montre. Selon le communiqué de presse, l'"Active 2" est la première montre de sport Amazfit équipée du nouveau système d'exploitation Zepp OS 4.5 avec assistant vocal intelligent, nouveau centre de notification, clavier système et fonctions accessibles.

Photo d’en-tête : Amazfit

