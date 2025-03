Gewinne Tickets für die Weinwanderung «Balade des Grands Murs» von Maison Gilliard

Madeleine Bello Senior Brand Communications Manager Madeleine.Bello@digitecgalaxus.ch

Meine Inspiration und Energie finde ich in der Natur – sei es beim Wandern oder Skifahren in den Bergen oder beim Reisen in fremde Länder. Zu begeistern bin ich darüber hinaus für Fotografie, TV-Serien, Kaffee und gutes Essen.