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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche (17.10. bis 24.10.)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (17.10. bis 24.10.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Brushland», «Crimson Desert: Charting the Unknown», «Stuntman: Hollywood», «Cyberpunk 2077 | Edgerunners 2».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

«Serious Sam: The Third Encounter»

Das kroatische Studio Croteam schickt den ernsten Sam auf sein drittes Abenteuer. «The Third Encounter» ist der direkte Nachfolger zu «The Second Encounter» (2002). Dazwischen gab's noch «Serious Sam 2» (2005), «Serious Sam 3: BFE» (2011), «Serious Sam 4» (2020), «Serious Sam: Siberian Mayhem» (2022) und «Serious Sam: Shatterverse» (2026). Das seien im Vergleich zu «The Third Encounter» aber nur Nebengeschichten. Alles klar? Mir auch nicht.

Datum: ???

Erscheint für: Konsolen, PC

«Quatiica Motorsports»

Sieht aus wie eine Gilette-Werbung, ist aber ein Ankündigungstrailer für ein futuristisches Rennspiel.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Ordinary Oddness»

Jede Woche versuche ich, mindestens ein «WTF-Game» in die Liste zu packen. Ein Spiel, das ich nicht in Worte fassen kann. Diese Woche ist das «Ordinary Oddness». Viel Spass mit dem Trailer und der Reizüberflutung.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Brushland»

Ein gemütliches Städtebauspiel, in dem du ganz easy ein Fantasy-Königreich mit einem Malpinsel erschaffst. Der Trailer sieht, nun ja, sehr gemütlich aus.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Shrek 2 Remastered»

Shrek macht einen auf «GTA». Dieser Frechdachs.

Datum: 10. November

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Squad»

Der beliebte Militärshooter «Squad» erscheint nächstes Jahr auch auf Konsolen. Irgendwo zwischen Arcade und Simulation bietet das Game gemäss Trailer epische 50v50-Schlachten mit Fahrzeugen, Flugzeugen und Basenbau.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, bereits erhältlich für PC

«Mouthwashing»

Auch der Kritiker-Liebling «Mouthwashing» schafft den Sprung vom PC auf Konsolen. Retro-Grafik, verstörende Story und eine kurze Spielzeit machen den Titel zum perfekten Halloween-Snack.

Datum: 29. Oktober

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, bereits erhältlich für PC

«Riders Republic»

Und noch eine Port-Ankündigung. Ubisofts Extremsport-Rennspiel gibt's ab Dezember auch auf Nintendos Handheld-Konsole.

Datum: Dezember

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC

«My Penguin Friend»

Noot, Noot!

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Crop»

Farming-Games sind dir zu gemütlich? Dann schau dir den düsteren Trailer zu «Crop» an. Du wachst ohne Erinnerungen in einer nebelumhüllten Stadt auf und versuchst, eine Farm aufzubauen.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Satellite Odyssey: Jupiter»

Und noch ein Game, in dem du ohne Erinnerungen aufwachst. Hier auf einer prunkvollen Raumstation, in der die Serviceroboter durchgedreht sind und alle reichen Gäste ermordet haben. Ach, und hässliche Insekten-Mutanten gibt's auch noch. Sieht wie eine Mischung aus «Bioshock» und «Resident Evil» aus.

Datum: 2027

Erscheint für: PC

«Stuntman: Hollywood»

In «Stuntman: Hollywood» wirst du zum professionellen Stuntfahrer oder Stuntfahrerin. Der besondere Twist am neuen Ableger: Die Parcours basieren nicht mehr auf erfundenen Filmen, sondern auf realen Filmvorlagen – inklusive ikonischer Autos. Im neuesten Trailer siehst du, welche Stunts du mit K.I.T.T. aus «Knight Rider» fahren wirst.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tom the Postgirl»

Ein Game vom Schweizer Studio Oopsie Daisies. Der Trailer sieht wunderschön verstörend aus. Ich habe mich sofort in die handgezeichneten Charaktere und Umgebungen verliebt.

Datum: 29. Oktober

Erscheint für: Switch, PC

«Arisen Force: Vonimir»

Erinnert mit der Mischung aus 3D-Umgebungen und 2D-Pixelart an die HD-2D-Spiele von Square Enix. Das würde Kevin gefallen.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«The Elder Scrolls Online Season 2 (Skyrim)»

In «The Elder Scrolls Online» geht’s zurück nach Skyrim. Mir egal, ich will endlich News zu «The Elder Scrols VI».

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cyberpunk 2077 | Edgerunners 2»

Zum Start der zweiten Staffel von «Edgerunners» auf Netflix spendiert CD Project Red «Cyberpunk 2077» ein neues Update. Darin enthalten sind unter anderem eine neue Sidequest, Radiostation, Spielstil mit zwei Waffen und viele kosmetische Items.

Datum: 22. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Crimson Desert: Charting the Unknown»

Der Übersichtstrailer zur kostenpflichtigen Erweiterung «Charting the Unknown» zeigt, auf welche neuen Abenteuer und Gameplay-Mechaniken du dich freuen kannst.

Datum: 29. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Asseto Corsa»

Die beliebte Racing-Sim bekommt einen Free-Roam-Modus. In diesem erkundest du eine massstabsgetreue und per LIDAR gescannte Version der Eifelregion rund um die Nordschleife.

Datum: 9. Dezember

Erscheint für: PC

«Saros - Zenith»

Sonys knallharter Shooter bekommt ein Update, das das Game weniger knallhart macht. Oder, wenn du möchtest noch viel schwieriger. Im Trailer siehst du alle Neuerungen im Detail.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5

«Grounded 2: Rot and Ruin»

Passend zur Spooky Season gibt's ein ekelhaftes Update für «Grounded 2». Tausendfüssler sind auch im echten Leben Horrorkreaturen – in «Rot and Ruin» bekämpfst du sie als Bossgegner. Igitt.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Battlefield 6 x Dead Space - Convergence Event»

Wie war das? «Battlefield 6» soll im Vergleich zu «Call of Duty» ein realistischer Militärshooter sein? lol.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Brushland», «Crimson Desert: Charting the Unknown», «Stuntman: Hollywood», «Cyberpunk 2077 | Edgerunners 2».

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